Работал в зоне отчуждения, а затем стал медиком: на фронте погиб доброволец Михаил Кулиняк
В больнице остановилось сердце боевого медика Михаил Кулиняк, попавшего под российский обстрел в Донецкой области. До войны мужчина работал в зоне отчуждения в Чернобыле, а затем пошел защищать свою Родину.
Более месяца медики пытались спасти жизнь Михаила, однако им не удалось. У мужа осталась жена и трое детей.
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Трагическая потеря Киевщины
На Бахмутском направлении 13 сентября во вражеский артобстрел попал боевой медик Михаил Кулиняк. Одна из ракет попала прямо в блиндаж, в результате чего мужчина держал тяжелые ранения.
Больше месяца врачи держали Михаила в медикаментозном сне. Герой получил черепно-мозговую травму головы, пневмоторекс с обеих сторон, ожоги грудной клетки 20%, а также ему ампутировали левую верхнюю конечность. Медики пытались спасти военного, однако 22 октября сердце Михаила остановилось.
У мужа осталась жена и твои дети – двое взрослых сыновей и дочь, которой исполнилось всего 6 лет. До войны мужчина много лет отдал труды в Чернобыльской зоне – защищал Украину и мир от радиационной опасности. Кроме этого он был творческим человеком и мастерски играл на свирели. В составе группы "Лампочки" Михаил участвовал во всех концертах, проходивших в Чернобыле.
Михаил отправился на фронт как доброволец. Он получил звание старшего сержанта, боевого медика 119-й Отдельной бригады ТРО ВСУ.
Болезненные гибели на фронте
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- В Белой Церкви простились с сержантом Артемом Скляровым, который отдал жизнь за Украину возле Макеевки. Он был мастером спорта по спортивной гимнастике, а в 2017 году стал частью ГНСУ.
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