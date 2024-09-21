"Я думала, что умру в 21 год": история ранения боевого медика поразила сеть

Только получив диплом, Оля присоединилась к войску и стала боевым медиком. Недавно она получила ранение на фронте.

Издание Слидство.Инфо опубликовало фильм, в котором показало работу боевых медиков, в частности о медслужбе Ульф, которая спасает раненых на Покровском направлении. Там же рассказали историю Оли.

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История ранения 21-летней Оли

На самом повороте я слышу взрыв, и я понимаю, что у меня льет со лба. Я так его закрываю и говорю – я 300. Ко мне перепрыгивает Горыныч, начинает оказывать мне помощь. Я в этот момент думаю, что я, видимо, умру. Он мне говорит, что ты не умрешь, все хорошо будет. А я просто еду и думаю: "Как это я умру в 21 год?". И ребята сегодня поехали забирать других ребят. Сегодня утром тоже вывозила... Был пульс, мы его в машину, а пульса нет. И мы нужны там, людей не хватает, надо что-то делать,

– вспоминает Оля.

Девушка рассказала, что 4 июля только забрала диплом из института, а 20 уже была в армии.

Военная корреспондентка и журналистка Анна Калюжная, которая стала автором фильма, рассказала о событиях на стабилизационном пункте, когда она там работала.

Опять крик, снова зовут медиков. Привезли 21-летнюю Олю. Первую для Ульфов девушку за всю войну. Она уже здесь бывала. Она – боевой медик. Привозила на этот стаб раненых военных из зоны боевых действий. А сейчас здесь помогают ей, после удара FPV. Она не тяжелая, а легкая. Но в сильном шоке и от того не может контролировать эмоции. Все отделение с большой нежностью успокаивает Олю. Им удается,

– рассказывает Анна.

На фоне этого руководитель медицинской службы Ульф батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова эмоционально высказалась о ситуации на фронте.

"Когда я слышу, что у меня на кровати в шоковой лежит 21-летний ребенок, а я позавчера, когда ездила менять машины эвака в Днепр, с*ка, мы кофе не могли зайти выпить, потому что все занято лбами. Йо**ными офисниками днепровскими, которые еб**ы воевать! А она лежит с пробитой головой и говорит: "Косы мне не режьте". И любимому передает, что любит его. Ну это сюр, два параллельных мира, которые не пересекаются вообще", – говорит Михайлова.