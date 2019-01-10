Боевой корабль РФ прибыл в оккупированный Севастополь: в России объяснили цель

Ракетный противолодочный корабль Северного флота России "Североморск" прошел Черное море и 10 января прибыл в оккупированный Севастополь. Там он должен пополнить запасы и обновить техническое обслуживание.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России.

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Цель визита – пополнение запасов, отдых экипажа и плановое техническое обслуживание после выполнения задач дальнего похода,

– говорится в сообщении.

В течение трех месяцев, с сентября по декабрь 2018 года, моряки Северного флота РФ были в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей. Там моряки "учились бороться с пиратством и выполняли задачи по безопасности на суше".

"На вооружении корабля находтся восемь пусковых установок ЗРК "Кинжал" (64 ракеты), две четырехконтейнерные установки ракетно-торпедного коомплекса "Раструб", реактивные бомбометательные установки РБУ-6000, артиллерийские установки АК-100 и АК-630М. Также на борту базируются два вертолета "Ка-27"", – добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что утром 9 января в Черное море вошел ракетный эсминец Северного флота России. Он направлялся в один из портов оккупированного Крыма. Такой боевой корабль в этих водах зафиксировали впервые со времен оккупации Крыма.