Бойовий корабель РФ прибув до окупованого Севастополя: у Росії пояснили мету

Ракетний протичовновий корабель Північного флоту Росії "Сєвєроморск" пройшов Чорне море і 10 січня прибув до окупованого Севастополя. Там він має поповнити запаси та оновити технічне обслуговування.

Про це повідомляє прес-служба Чорноморського флоту Росії.

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Мета візиту – поповнення запасів, відпочинок екіпажу і планове технічне обслуговування після виконання завдань далекого походу,

– йдеться у повідомленні.

Протягом трьох місяців, з вересня по грудень 2018 року, моряки Північного флоту РФ були в акваторії Індійського океану, Аденської затоки, Червоного та Аравійського морів. Там моряки "навчались боротися з піратством та виконували задачі з безпеки на суходолі".

"На озброєнні корабля є вісім пускових установок ЗРК "Кинджал" (64 ракети), дві чотириконтейнерні установки ракето-торпед "Раструб", реактивні бомбометні установки РБУ-6000, артилерійські установки АК-100 і АК-630М. Також на борту базуються два вертольоти Ка-27", – додали у прес-службі.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що вранці 9 січня у Чорне море увійшов ракетний есмінець Північного флоту Росії. Він прямував до одного з портів окупованого Криму. Такий бойовий корабель у цих водах зафіксували вперше з часів окупації Криму.