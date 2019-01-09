Бойовий корабель РФ зайшов у Чорне море: у ВМС розповіли, куди прямує судно

Російський ракетний протичовновий есмінець "Сєвєроморск", який входить до складу Північного флоту РФ, увійшов у Чорне море та прямує в порт окупованого Криму.

Про це повідомили у прес-службі Військово-морських сил ЗСУ, передає УНІАН.

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Раніше 24 канал повідомляв, що вранці 9 січня у Чорне море увійшов ракетний есмінець Північного флоту Росії. Такий бойовий корабель у цих водах зафіксували вперше з часів окупації Криму.

Стосовно цього судна "Сєвєроморськ" проекту 1155 – воно направляється в порт Севастополя,

– заявили у відомстві.

У ВМС підкреслили, що Росія таким чином намагається посилити своє військове угрупування у територіальних водах в районі окупованого Криму.

Також, у відомстві додали, що не знають, з якою метою РФ передислоковує ракетний есмінець.

Нагадаємо, що 6 січня десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry військово-морського флоту США вирушив до Чорного моря через протоку Дарданелли. Корабель здійснюватиме патрулювання – він може розмістити на своєму борту до 500 морських піхотинців.



Окрім того, нещодавно корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії 17 грудня увійшов до Чорного моря. Вже 19 грудня корабель пришвартувався в Одесі – він пробув там кілька днів.