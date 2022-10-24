Боевые чайки в действии: сеть ответила мемами на выдумки России о причинах падения Су-34 в Ейске

Российский истребитель упал на многоэтажку в Ейске вечером 17 октября. В минобороны заявили, что якобы вспыхнул один из двигателей. Мол, туда залетели птицы. Впрочем, такие выдумки ну очень рассмешили людей.

Так, соцсети буквально взорвались мемами о боевых птицах. Как украинцы ответили на очередные российские выдумки, информирует 24 канал.

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"Как боевые птицы российский истребитель ликвидировали"

Телеграмм-каналы активно распространяют мемы о боевых птицах, которые якобы стали причиной падения российского самолета. В частности, показали боевых гусей в шлемах и с Украиной в сердце. Кстати, стая этих птиц уничтожили российский вертолет в Херсонской области.

Также в сети показали "вероятный запуск" гусей из РСЗО. И даже обнародовали гуся на фоне взрывов с надписью "не мы начали эту войну!".

Реакция украинцев на заявления российских властей о причинах авиакатастрофы в Ейске / Фото из соцсетей

Также в твиттере было предположено, как именно могли готовиться чайки к уничтожению российского самолета. Это нужно видеть.

В твиттере "боевых птиц" показал и Эльдар Алиев. Парень отметил, что это якобы чайки батальона Прокопена.

Глава Центра предотвращения и противодействия коррупции Владимир Мартыненко отметил: "Похоже пилотам зарплату выдали и они решили обмыть по-богатому, а не всегда боярышником". Он добавил фото алкоголя "Чайка".

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Причина авиакатастрофы в Ейске по версии российских властей

Вечером 17 октября российский бомбардировщик Су-34 упал на многоэтажку в Ейске. В результате погибли 15 человек. Впрочем, российские телеграмм-каналы уверяют, что жертв может быть гораздо меньше.

В Минобороны государства-агрессора в день падения самолета заявили, что причина авиакатастрофы – возгорание в одном из двигателей.

Неделю спустя после этого российские СМИ распространили информацию от силовиков. Те якобы установили, что еще во время взлета самолета в двигатели якобы залетели птицы. Как будто остальные чайки нашли при осмотре обломков.

Стоит увидеть – Как российский самолет упал на многоэтажку в Ейске: смотрите видео