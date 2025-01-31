Враг снова контролирует Новомлинск в Харьковской области, – DeepState уточнили ситуацию

Россияне оккупировали село Новомлинск еще несколько недель назад. В начале декабря 2024 года Силы обороны зачистили организованный там вражеский плацдарм, однако сейчас ситуация неутешительная.

Противник постоянно наращивает численность пехоты в населенном пункте, разворачивает средства поражения и усиливает укрепления. Об этом сообщают аналитики DeepState, передает 24 Канал.

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В DeepState говорят, что командование Сил обороны не придавало ситуации у Новомлинска большого значения, несмотря на надежды экспертов.

К сожалению, внимание украинских защитников было сосредоточено на другом российском плацдарме в районе села Масютовка. Сейчас он распространился вплоть до поселка Двуречной, который противник также постепенно поглощает.

Данное обозначение на карте в Новомлинске является более уточнением, а не "новым" продвижением, ведь занятие села произошло примерно несколько недель назад,

– говорится в сообщении.

Аналитики считают, что дальше будет все сложнее ликвидировать плацдарм в Новомлинске, поскольку враг уже учитывает предыдущие ошибки.

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К слову, ситуация вокруг Двуречной также обостряется. Несмотря на заявления минобороны России об оккупации населенного пункта 28 января, говорить о его захвате рано, говорит руководитель обладминистрации Олег Синегубов.