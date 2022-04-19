Боевые действия могут перенести немного дальше от Изюма, – Рахманин

Россияне пытались нащупать слабое место в обороне Украины, но до сих пор этого не сделали. Они решили, что этими точками могут быть Марьинка и населенные пункты вблизи Изюма.

Об этом сообщил в эфире 24 канала народный депутат Сергей Рахманин. Он отметил, что в последние 2 недели российские захватчики проводили разведку боем.

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По словам Рахманина, оккупанты пытались заходить с разных сторон, чтобы обнаружить слабое место, которое могло бы стать точкой прорыва для дальнейшего наступления. Они решили, что это может быть Марьинка на Донетчине. Однако там им это сделать не удалось.

Активизация в Харьковской области

Сейчас оккупанты пытаются перенести боевые действия на Харьковщину. Там они хотят охватить наши военные группировки и попытаться в разных местах перерезать трассы снабжения.

"Думаю, что сейчас боевые действия могут перенести немного дальше от Изюма – на Барвенково и Лозовую. Там следует ожидать активизации и увеличения количества обстрелов", – отметил Рахманин.

Жителей призвали эвакуироваться

Он также подчеркнул, чтобы жители этих населенных пунктов прислушивались к призывам местных властей и немедленно эвакуировались. Поскольку, вероятно, в ближайшее время в Барвенковом и Лозовой будут очень сложные условия.

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"Пока есть такая возможность, я бы советовал эвакуироваться. Думаю, что пример ужасных разрушений и большого количества жертв в Изюме является серьезным предостережением", – отметил Рахманин.

Рахманин предположил, что боевые действия могут перенести немного дальше от Изюма: смотрите видео