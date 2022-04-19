Про це повідомив в ефірі 24 каналу народний депутат Сергій Рахманін. Він зазначив, що останні 2 тижні російські загарбники проводили розвідку боєм.

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За словами Рахманіна, окупанти намагалися заходити з різних сторін, аби виявити слабке місце, яке могло б стати точкою прориву для подальшого наступу. Вони вирішили, що це може бути Мар'їнка, що на Донеччині. Утім, там їм це зробити не вдалося.

Активізація на Харківщині

Зараз окупанти намагаються перенести бойові дії на Харківщину. Там вони хочуть охопити наші військові угрупування й спробувати в різних місцях перерізати траси постачання.

"Думаю, що зараз бойові дії можуть перенести трохи далі від Ізюма – на Барвінкове та Лозову. Там слід чекати активізації й збільшення кількості обстрілів", – зазначив Рахманін.

Мешканців закликали евакуюватись

Він також наголосив, аби жителі цих населених пунктів дослухались до закликів місцевої влади та негайно евакуювались. Оскільки ймовірно найближчим часом у Барвінковому та Лозовій будуть дуже складні умови.

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"Поки є така можливість, я б радив евакуюватись. Думаю, що приклад жахливих руйнувань та великої кількості жертв в Ізюмі є серйозним застереженням", – зазначив Рахманін.

Рахманін припустив, що бойові дії можуть перенести трохи далі від Ізюма: дивіться відео