Генерал-лейтенант Павлюк объяснил, почему после Киева россияне сосредоточились исключительно на Востоке

31 марта 2022 года Силы обороны освободили Бучу, а 2 апреля всю Киевскую область. Три года спустя журналисты спросили об этих событиях Героя Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на NV.

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На Киевщине было бешеное сопротивление, которое повлияло на дальнейшие операции

В начале полномасштабной войны Павлюк командовал операцией Объединенных сил, а 15 марта 2022 года был назначен начальником Киевской областной военной администрации.

Медийщики поинтересовались, как действия на Востоке Украины повлияли на ситуацию на Киевщине. Ведь чем больше потерь оккупанты несли в зоне проведения ООС, тем сложнее им становилось продвигаться в Киев. А в их планах сначала было "захватить Киев за три дня".

Эффективные действия наших воинов в зоне ООС и яростное сопротивление на Киевщине заставили россиян признать: продолжать наступление на многих направлениях они не способны. Давление на Восток Украины враг прекратить не мог. Ведь так называемое освобождение Луганской и Донецкой областей было его приоритетом. Поэтому все ресурсы оккупанты бросили именно туда. Кроме того, подразделения, которые они вывели из Киевской области, после перегруппировки и доукомплектации также отправлялись на Восток,

– объяснил Павлюк.

По его словам, операции были связаны. Ведь успешные оборонительные действия Украины в ООС позволили не только отбросить врага от столицы и освободить Киевскую, Сумскую, Черниговскую, области, но и сорвать планы оккупантов по наступлению на Николаев и Одессу. Кроме этого, позже удалось сковать основные силы врага, что повлияло на успех Харьковского контрнаступления.