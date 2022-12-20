Оккупанты делают попытки контрнаступлений возле Сватового и Кременной, – Гайдай
В Луганской области, в районе Сватово – Кременная российские оккупанты пытаются проводить небольшие контрнаступления, однако все их попытки – неудачные. Такие действия захватчики совершали со стороны Дибровы и Стельмаховки.
Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, ожидается, что в ближайшее время боевые действия активизируются, ведь снизилась температура, начались морозы и земля затвердела, поэтому техника может нормально передвигаться. Раньше это было невозможно из-за размытой дождями почвы, в которой техника могла увязнуть.
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Россияне готовятся обороняться
Оккупанты готовились к этому не только с точки зрения наступления, но и с точки зрения обороны. Больше всего работ по укреплению обороны россияне проводят в районе Старобельска, поскольку по линии фронта все, что могли, они уже сделали – подорвали меньшие и заминировали большие мосты, заминировали трассы, перекопали лесополосы. Там они выкопали норы, в которых и прячутся и постоянно находятся определенные подразделения.
Конечно, достаточно трудно пройти все эти укрепленные участки, поэтому я говорил и говорю, что каждый метр Луганской области дается нашим Силам обороны очень тяжело.
– подчеркнул Гайдай.
Он добавил, что при этом у россиян еще достаточно резервов, на фронт постоянно прибывают новые подразделения. Хоть они и состоят в основном из зеков и мобилизованных, но проблем с человеческим ресурсом у захватчиков пока нет.
Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео
Поэтому они готовятся обороняться, вероятно, планируют продолжать попытки контрнаступлений, а кроме того, постоянно обстреливают из тяжелой артиллерии деоккупированные села, например, Макеевку и Невское. Сейчас находиться там достаточно опасно, ведь прилеты очень мощные.
Последние новости из Луганской области
- В ожидании благоприятной для боевых действий погоды наши защитники не теряли времени и били по тылам врага. Так, 16 декабря "бавовна" случилась в штабе россиян в оккупированном Счастье. ВСУ ударили по помещению местного ПТУ, куда за 2 дня до этого заехали враги.
- Днем ранее, 15 декабря, мощный прилет зафиксировали и в Ирмино. Взрывы раздались на складе боеприпасов россиян.
- Понимая, что в любой момент может "прилететь", ведь ВСУ сохраняют огневой контроль над трассой Сватово – Кременная, россияне не разгружают свои снаряды ближе чем в 100 километрах от передовой. Но, как мы видим, их не спасает даже это.