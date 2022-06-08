Боевые действия сопровождают определенные звуковые эффекты, это не повод для паники: важна оговорка

Силы обороны юга Украины продолжают эффективно противодействовать русской армии. Время выполнения боевых задач сопровождаются характерными звуковыми эффектами.

Как отметили в своде ОК "Юг", соответствующие звуки – это знак, что население находится под защитой Вооруженных Сил Украины, а не повод для паники или распространения дезинформации.

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Потери врага на южном направлении

В течение 7 июня звуковые эффекты можно было услышать в Николаевском районе, где при попытке врага провести воздушную разведку, наши зенитно-ракетные подразделения нанесли удар по беспилотнику "Орлан-10"

Также четырьмя ударами наших ракетно-артиллерийских подразделений и авиации по скоплению сил противника уничтожены несколько единиц бронированной техники и состав боеприпасов.

"Окончательные потери уточняются", – добавляют в ОК "Юг".

Также в пресс-службе командования рассказали, что в эти сутки корабельная группировка врага в Черном море не имеет изменений ни в количестве, ни в задачах.

Текущая оперативная обстановка на юге Украины: смотрите видео

Командование традиционно призывает соблюдать алгоритмы безопасности, доверять исключительно достоверным официальным источникам информации и не распространяйте фейки и панику.

Ситуация в Черном море: коротко

Как сообщили в ОК "Юг", Россия держит в Черном море 4 корабля и 1 подлодку. Известно, что они оснащены 36 крылатыми ракетами.

В настоящее время вражеская корабельная группировка контролирует северо-западную часть Черного моря. Соответственно, высокой остается угроза ракетных ударов.

Так, в ночь на 7 июня российские оккупанты обстреляли Великую Костромку на Днепропетровщине. В результате атаки разрушены два частных дома, пострадавший среди гражданских.

С моря атаковали и Баштанку в Николаевской области. Вражеским огнем разрушены здания районной администрации и спортивной школы. Два человека погибли на месте.

На днях войска России уничтожили в Николаеве второй по величине украинский зерновой терминал. Как заявил Боррель, этот удар противоречит недавним обещаниям Путина по безопасному проходу через Черное море из украинских портов для торгового судоходства.

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