Актуальные данные о ситуации на фронте на утро 17 июля обнародовал Генштаб ВСУ. Украинские воины грамотно отразили атаку врага в Луганской области.

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Враг проводил разведку боем у Берестового и Белогоровки.

На Бахмутском направлении противник интенсивно обстреливал украинские позиции у Новолуганского, Берестового, Белогоровки, Вершины, Выемки, Сухой Балки, Александрополя.

Также под огнем оказалась территория Углегорской ТЭС. Из авиации враги били неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска.

Возле Ивано-Дарьевки российский штурм успеха не имел

Что касается Славянского направления, то россияне били из ствольной и реактивной артиллерии по гражданским и военным объектам вблизи Закотного, Григоровки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка и других.

Штурмовые действия оккупантов возле Ивано-Дарьевки были безуспешными. Решительный отпор агрессор получил и в направлении Верхнекаменки: россиянам пришлось отойти с потерями. Около Звановки, Федоровки и Серебрянки оккупационные войска проводили разведку с помощью беспилотников.

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Ситуация в Луганской области: последние новости

По словам Сергея Гайдая – главы Луганской ОВФ, россияне не могут полностью оккупировать Луганскую область. Им не удалось выполнить основную задачу – взять под полный контроль трассу Лисичанск – Бахмут.

Армия агрессора не может пройти 2 населенных пункта, теряя личный состав и технику.

Нацгвардейцы продемонстрировали видео из Луганской области. На этих кадрах видно, что бои не утихают ни на минуту.

Между тем на оккупированной части области значительно уменьшилось количество вражеских складов с боеприпасами. В частности, в Алчевске и Луганске.

Смотрите в видео – что происходит с битвой за Донбасс