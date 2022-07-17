Актуальні дані про ситуацію на фронті станом на ранок 17 липня оприлюднив Генштаб ЗСУ. Українські воїни грамотно відбили атаку ворога на Луганщині.

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Ворог проводив розвідку боєм біля Берестового та Білогорівки

На Бахмутському напрямку противник інтенсивно обстрілював українські позиції біля Новолуганського, Берестового, Білогорівки, Вершини, Виїмки, Сухої Балки, Олександрополя.

Також під вогнем опинилась територія Вуглегірської ТЕС. З авіації вороги били неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська.

Біля Івано-Дар'ївки російський штурм успіху не мав

Щодо Слов'янського напрямку, то росіяни гатили зі ствольної та реактивної артилерії по цивільних та військових об'єктах поблизу Закітного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Міньківки, Райгородка та інших.

Штурмові дії окупантів біля Івано-Дар'ївки були безуспішними. Рішучу відсіч агресор отримав і в напрямку Верхньокам’янки: росіянам довелось відійти з втратами. Біля Званівки, Федорівки і Серебрянки окупаційні війська проводили розвідку з допомогою безпілотників.

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Ситуація на Луганщині: останні новини

За словами Сергія Гайдая – голови Луганської ОВА росіяни не можуть повністю окупувати Луганську область. Їм не вдалось виконати основного завдання – взяти під повний контроль трасу Лисичанськ – Бахмут.

Армія агресора не може пройти 2 населені пункти, втрачаючи особовий склад та техніку.

Нацгвардійці продемонстрували відео з Луганської області. На цих кадрах видно, що бої не вщухають ані на хвилину.

Тим часом на окупованій частині області значно поменшало ворожих складів з боєприпасами. Зокрема, в Алчевську та Луганську.

Дивіться у відео – що відбувається з битвою за Донбас