Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый . Враг сталкивается с такими же проблемами. Важно, кто лучше с ними справится.

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Он считает, что у Украины больше опыта в этом плане, потому что мы получили его во время проведения АТО ООС. Учитывая этот опыт, были проведены реформы, в том числе в логистике, медицинском обеспечении военных.

Фронтовые условия добавляют сложности

Спикер отметил, что большое значение имеет подготовка вооруженных сил к зиме. Создание условий эксплуатации техники в этот период. Подготовка условий для особого состава.

Военнослужащий должен иметь теплую одежду, возможность приготовить хотя бы раз в сутки (желательно больше) горячую пищу, более или менее теплые условия для того, чтобы переночевать и высушить свою одежду,

– рассказал Череватый.

Он подчеркнул, что в этих условиях растут вирусные и респираторные заболевания, поэтому нужно максимально локализовать заболевших и вылечить их.

"В обеспечении зимней одеждой и амуницией наших подразделений не все идеально, но наша логистика работает 24/7, чтобы это исправить. Понятно, что добавляют сложности фронтовые условия", – отметил представитель.

Помогают волонтеры и зарубежные партнеры

По его словам, невероятный вклад в помощь военным вносят волонтеры. Многие имеют свои подшефные части, знают их потребности и помогают.

"Важна также поддержка наших зарубежных партнеров, прежде всего стран НАТО. Они обеспечивают наших военных теплыми спальниками, палатками, одеждой и другим снаряжением, которое может потребоваться в зимний период", - отметил Сергей Череватый.

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