Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый . Враг сталкивается с такими же проблемами. Важно, кто лучше с ними справится.
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Он считает, что у Украины больше опыта в этом плане, потому что мы получили его во время проведения АТО ООС. Учитывая этот опыт, были проведены реформы, в том числе в логистике, медицинском обеспечении военных.
Фронтовые условия добавляют сложности
Спикер отметил, что большое значение имеет подготовка вооруженных сил к зиме. Создание условий эксплуатации техники в этот период. Подготовка условий для особого состава.
Военнослужащий должен иметь теплую одежду, возможность приготовить хотя бы раз в сутки (желательно больше) горячую пищу, более или менее теплые условия для того, чтобы переночевать и высушить свою одежду,
– рассказал Череватый.
Он подчеркнул, что в этих условиях растут вирусные и респираторные заболевания, поэтому нужно максимально локализовать заболевших и вылечить их.
"В обеспечении зимней одеждой и амуницией наших подразделений не все идеально, но наша логистика работает 24/7, чтобы это исправить. Понятно, что добавляют сложности фронтовые условия", – отметил представитель.
Помогают волонтеры и зарубежные партнеры
По его словам, невероятный вклад в помощь военным вносят волонтеры. Многие имеют свои подшефные части, знают их потребности и помогают.
"Важна также поддержка наших зарубежных партнеров, прежде всего стран НАТО. Они обеспечивают наших военных теплыми спальниками, палатками, одеждой и другим снаряжением, которое может потребоваться в зимний период", - отметил Сергей Череватый.
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Война в Украине в зимних условиях: важное
- Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Россия не рассчитала свои силы и запасы на столь длительную войну. Не имея зимнего обеспечения для своей армии, Россия пыталась купить зимнюю форму и бронежилеты через третьи страны. Турция отказалась их продавать стране-агрессору.
- Нацгвардеец Виталий Марков считает, что не стоит надеяться, что Украина будет праздновать победу на Новый год. Российские захватчики могут воевать зимой – украинские защитники с 2014 не раз это наблюдали.
- По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, ухудшение погоды и низкая температура усложнят ситуацию на фронте. Военных необходимо обеспечить средствами для обогрева в блиндажах, теплой одеждой. Усложнится передвижение техники в полевых условиях. Также отсутствие зеленых зон может облегчить продвижение диверсионных групп.