С начала полномасштабного вторжения защитники не раз атаковали российские военные корабли, с которых, в частности, запускают ракеты по мирным городам и селам Украині. Захватчики стараются всячески их защитить. Для этого они даже используют специально дрессированных дельфинов.

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Бред от российских пропагандистов

Российские пропагандисты всячески пытаются подчеркивать "уникальность" их страны. В этот раз они вообще начали рассказывать, что, мол, все на их стороне: "И Бог, и стихия, и флора, и фауна".

Так, один из российских пропагандистов прокомментировал информацию о том, что Россия использует боевых дельфинов для защиты собственного флота. Однако инциденты с разными военными кораблями все равно "почему-то" регулярно случаются.

Обратите внимание! Дрессированных дельфинов считают эффективными против водолазов. Кроме того, они, скорее всего, также помогают обнаруживать разные цели, идущие к кораблям.

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Оказывается, что в мозгу дельфинов в два раза больше нейронных связей, чем у человека. Поэтому они будут точно защищать российские корабли лучше, чем это сейчас делают оккупанты.

Российские боевые дельфины: коротко