С начала полномасштабного вторжения защитники не раз атаковали российские военные корабли, с которых, в частности, запускают ракеты по мирным городам и селам Украині. Захватчики стараются всячески их защитить. Для этого они даже используют специально дрессированных дельфинов.
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Бред от российских пропагандистов
Российские пропагандисты всячески пытаются подчеркивать "уникальность" их страны. В этот раз они вообще начали рассказывать, что, мол, все на их стороне: "И Бог, и стихия, и флора, и фауна".
Так, один из российских пропагандистов прокомментировал информацию о том, что Россия использует боевых дельфинов для защиты собственного флота. Однако инциденты с разными военными кораблями все равно "почему-то" регулярно случаются.
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Оказывается, что в мозгу дельфинов в два раза больше нейронных связей, чем у человека. Поэтому они будут точно защищать российские корабли лучше, чем это сейчас делают оккупанты.
Российские боевые дельфины: коротко
- Еще в апреле 2023 года СМИ сообщали, что оккупанты выставили в защиту боевых дельфинов. Это произошло после взрывов в Севастополе. А в июне там якобы увеличили количество этих млекопитающих.
- Также была информация, что оккупанты якобы разместили боевых дельфинов на военно-морской базе, расположенной на северо-западе Крыма. Так захватчики пытаются спастись от украинских спецназовцев, усиливших свою активность в Черном море за последние несколько месяцев.
- Интересно, что ночью 24 октября во временно оккупированном Севастополе снова раздались взрывы. Оккупанты жаловались на возможную атаку "подводных диверсионных сил и средств".