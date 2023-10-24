З початку повномасштабного вторгнення захисники неодноразово атакували російські військові кораблі, з яких, зокрема, запускають ракети по мирних містах та селах України. Загарбники намагаються всіляко їх захистити. Для цього вони навіть використовують спеціально дресованих дельфінів.

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Маячня від російських пропагандистів

Російські пропагандисти всіляко намагаються підкреслювати "унікальність" їхньої країни. Цього разу вони взагалі почали розповідати, що, мовляв, усе на їхньому боці: "І Бог, і стихія, і флора, і фауна".

Так один з російських пропагандистів прокоментував інформацію про те, що Росія використовує бойових дельфінів для захисту власного флоту. Однак інциденти з різними військовими кораблями все одно "чомусь" регулярно трапляються.

Зверніть увагу! Дресованих дельфінів вважають ефективними проти водолазів. Крім того, вони, найімовірніше, також допомагають виявляти різні цілі, що йдуть до кораблів.

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Виявляється, що у мозку дельфінів удвічі більше нейронних зв'язків, ніж в людини. Тому вони точно захищатимуть російські кораблі краще, ніж це зараз роблять окупанти.

Російські бойові дельфіни: коротко