З початку повномасштабного вторгнення захисники неодноразово атакували російські військові кораблі, з яких, зокрема, запускають ракети по мирних містах та селах України. Загарбники намагаються всіляко їх захистити. Для цього вони навіть використовують спеціально дресованих дельфінів.
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Маячня від російських пропагандистів
Російські пропагандисти всіляко намагаються підкреслювати "унікальність" їхньої країни. Цього разу вони взагалі почали розповідати, що, мовляв, усе на їхньому боці: "І Бог, і стихія, і флора, і фауна".
Так один з російських пропагандистів прокоментував інформацію про те, що Росія використовує бойових дельфінів для захисту власного флоту. Однак інциденти з різними військовими кораблями все одно "чомусь" регулярно трапляються.
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Виявляється, що у мозку дельфінів удвічі більше нейронних зв'язків, ніж в людини. Тому вони точно захищатимуть російські кораблі краще, ніж це зараз роблять окупанти.
Російські бойові дельфіни: коротко
- Ще у квітні 2023 року ЗМІ повідомляли, що окупанти виставили на захист бойових дельфінів. Це сталося після вибухів у Севастополі. А в червні там буцімто збільшили кількість цих ссавців.
- Також була інформація, що окупанти буцімто розмістили бойових дельфінів на військово-морській базі, яка розташована на північному заході Криму. Так загарбники намагаються врятуватися від українських спецпризначенців, які посилили свою активність у Чорному морі за останні кілька місяців.
- Цікаво, що вночі 24 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі знову пролунали вибухи. Окупанти скаржилися на можливу атаку "підводних диверсійних сил та засобів".