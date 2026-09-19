Сержант роты НРК 5 ОШБр Богдан с позывным "Химик" в беседе с 24 Каналом рассказал, что его подразделение перешло к применению таких аппаратов после длительного опыта службы в пехоте. По словам военного, первый сырой образец робота-пулеметчика они получили на тестирование еще в 2023 году. После успешных испытаний бойцы создали собственную мастерскую, где самостоятельно перепрошивают и дооснащают технику.

Как роботы меняют ситуацию на поле боя

Силы обороны имеют значительное преимущество над противником в количестве и эффективности использования наземных роботизированных комплексов (НРК). Украинские платформы отличаются высокой модульностью, ведь с боевой машины можно быстро снять турель и превратить ее в транспорт для эвакуации. Богдан сравнивает появление этих машин с появлением первых танков во время Первой мировой войны, поскольку они оказывают мощное психологическое давление на оккупантов.

Есть практика, когда враг уничтожается таким НРК, и противник об этом прекрасно осведомлен. Конечно, страшно, когда на тебя едет машина с пулеметом, которую ты почти не видишь, потому что она маленькая, но которая прекрасно видит тебя,

– подчеркнул "Химик".

Чтобы управлять такой техникой, новобранцы проходят подготовку, которая длится от трех недель до полутора месяцев. Сначала каждый боец обязательно проходит базовую военную подготовку, где учится стрелять и оказывать медицинскую помощь. После этого будущий оператор НРК может обучаться либо в специализированном центре, либо непосредственно в своем подразделении, где осваивает специальность в ускоренном темпе.

Полная версия интервью с сержантом роты НРК 5 ОШБр: смотрите видео

Россияне пытаются уничтожать украинских роботов минами и FPV-дронами, однако платформы часто способны выдерживать серьезные удары. Напомним, что один из таких комплексов под названием "Рокки" пережил 30 попаданий и успешно эвакуировал раненого бойца из-под плотного артиллерийского огня.

Ранее мы писали, что тяжелые пулеметы на роботизированных платформах настолько подавляют противника, что во время одной из разведывательных операций заставили россиян сдаться в плен.