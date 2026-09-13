Соучредитель Rovertech Богдан Дрожак в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о необычных случаях применения НРК на поле боя.

О поразительной выносливости НРК

Один из НРК выдержал 30 попаданий: были как сбросы с БПЛА, так и прямые попадания FPV-дронов, даже с кумулятивным боеприпасом. Затем робота ждали еще и российские мины. Все это роботизированный комплекс пережил.

Я не помню точно, кажется, 45 или 55 тонн он перевез. Бойцы из Третьей штурмовой бригады называли его "Рокки Бальбоа". Если точнее, это подразделение NC13. Очень крутые ребята. Они занимаются сейчас именно ударными НРК, создают новую концепцию наземных роботизированных наступательных роботов,

– рассказал Дрожак.

Вспоминая другие уникальные спецоперации НРК, соучредитель Rovertech поведал о том, как однажды роботу удалось провести более 20 эвакуаций за сутки. Еще один запомнившийся случай произошел в 59-й бригаде, когда военные вывозили с передовой своего сослуживца, задействовав для этого НРК.

Они посадили товарища на "Змея", в этот момент россияне их заметили и начали стрелять из автомата Калашникова по нему. Тогда он отъехал. В это время в робота успел попасть FPV-дрон, и он еще наехал на мину. Рядом с ним было 7 прилетов 152-х (калибр артиллерийских систем). Все это время эвакуируемый человек находился на борту. Наступление продолжалось, у ребят не было возможности эвакуировать его. Это делал робот. Они удерживали позицию. Все эти обстрелы, потом еще стреляли из гаубиц, этот НРК выдержал,

– вспоминает Дрожак.

Несмотря на то, что он даже в какой-то момент потерял связь через Starlink, ему удалось вывезти человека, и он выжил. Соучредитель Rovertech подчеркнул, что если бы эвакуацию проводили военные, даже один артиллерийский обстрел привел бы как минимум к тяжким ранениям. Роботизированные комплексы сегодня призваны уберечь здоровье и жизнь воинов, беря на себя определенные функции.

Полная версия интервью с соучредителем Rovertech: смотрите видео