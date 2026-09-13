Співзасновник Rovertech Богдан Дрожак в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів про незвичайні випадки застосування НРК на полі бою.

Про витривалість НРК, що вражає

Один із НРК витримав 30 уражень: були як скиди з БпЛА, так і прямі влучання FPV-дронів, навіть з кумулятивним боєприпасом. Потім на робота очікували ще й російські міни. Все це роботизований комплекс пережив.

Я не пам'ятаю точно, здається, 45 чи 55 тонн він перевіз. Бійці з Третьої штурмової бригади називали його "Роккі Бальбоа". Якщо точніше, це підрозділ NC13. Дуже круті хлопці. Вони займаються зараз саме ударними НРК, створюють нову концепцію наземних роботизованих наступальних роботів,

– озвучив Дрожак.

Пригадуючи інші унікальні спецоперації НРК співзасновник Rovertech розповів про те, як одного разу роботу вдалося здійснити понад 20 евакуацій за добу. Ще один випадок, який запам'ятався, був у 59-й бригаді, коли військові вивозили з передньої лінії побратима, залучивши для цього НРК.

Вони побратима поставили на "Змія", в цю мить росіяни їх побачили, почали стріляти з автомата Калашникова по ньому. Тоді він від'їхав. В цього робота встигнув влучили FPV-дрон, він ще наїхав на міну. Біля нього було 7 прильотів 152-х (калібр артсистем). Весь цей час людина, яку евакуювали, перебувала на борті. Тривав наступ, хлопці не мали можливості його евакуйовувати. Це робив робот. Вони тримали позицію. Всі ці прильоти, потім ще гаубицями стріляли, цей НРК витримав,

– пригадує Дрожак.

Попри те, що він навіть втратив зв'язок по Starlink в якусь мить, він зміг вивести людину, і вона вижила. Співзасновник Rovertech наголосив, що якби евакуацію проводили військові, навіть один прильот з артилерії по них призвів би щонайменше до тяжких поранень. Роботизовані комплекси сьогоні покликані вберегти здоров'я та життя воїнів, беручи на себе певні функції.

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