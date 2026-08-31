Про це 24 Каналу розповіли командир роти ударних НРК, NC 13 "Франк" та оператор ударних НРК, NC 13 "Удав". За словами військових, наземні роботизовані комплекси справді допомагають берегти життя особового складу. Якщо йдеться про доставлення ресурсів на позиції, то зазвичай для цього потрібно було 2 – 3 людини. Зараз це можна зробити за допомогою НРК.

Як НРК допомагає на фронті?

Як наголосили військові, найважливіше, що за допомогою НРК реально евакуювати поранених. Вже неодноразово були випадки, коли наземні роботизовані комплекси буквально витягували бійців у надскладних умовах.

Звісно, поки рано говорити про деокупацію територій за допомогою НРК та FPV-дронів. Але це амбітна ціль, до якої поступово йдуть Сили оборони України.

Це велика ціль, до якої ми йдемо. Однак у нас є більш реальні цілі. Наприклад, до кінця року ми плануємо замінити 30% бійців на НРК. Успішно йдемо до цієї цифри. Звісно, є випадки, де без людини не обійдешся. Але наш пріоритет – полегшити життя піхотинцю та зберегти його. Було б добре, якби найважчою роботою займалися не люди, а роботи. А це – штурми,

– зазначив військовий "Франк".

Як українські військові застосовують НРК на полі бою: дивіться відео 24 Каналу