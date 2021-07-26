"Боевые отряды Путина": офицер ВСУ показал детей в Крыму с оружием в руках

26 июля 2021 , 19:05
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Источник:

телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"

В оккупированном Крыму развернули очередной лагерь по подготовке будущих "Боевых отрядов Путина". Несовершеннолетним дают в руки оружие.

Все это происходит в оккупированном Джанкое. Соответствующие кадры опубликовал в своей телеграмме военный ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

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Военный лагерь вместо отдыха

Так, по его словам, дети в оккупированном Крыму проводят летние каникулы. Вместо отдыха им приходится отрабатывать задачи российских оккупантов.

Обратите внимание! На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что детям дали в руки оружие. При этом, оккупанты отдают им разные приказы.

"Российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков", – подчеркнул Штефан.

Милитаризация детей в оккупированном Крыму: смотрите видео

Российская армия в оккупированном Крыму

  • Милитаризация детей в оккупированном Крыму происходит уже на протяжении длительного периода. Российских армейцев не останавливает юный возраст.
  • В Севастополе, например, на базе Городского Дома офицеров в 2019 году создали так называемый "дом юнармии".
  • Военные часто дают школьникам оружие и учат с ним обращаться, рассказывают о "славе русского войска и его подвигах".
Автор: Ірина Буртик