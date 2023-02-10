Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в своем стриме, сообщает 24 Канал. Он отметил, что премьер Британии Риши Сунак уже дал команду министру обороны страны подготовить предложение о передаче Украине боевой авиации.
Кстати говоря F-16 или Eurofighter Typhoon: Запад должен решить принципиальный вопрос по самолетам для Украины
С самолетами для Украины будет так, как с танками
Жданов отметил, что по итогам первого крупного европейского турне Зеленского ряд стран объявил о новых пакетах военной помощи Украине. Все ожидаемо, но даже гораздо больше, чем предполагалось.
Оказывается, что вопрос решается на уровне того, что передача авиационной техники нам уже выливается в такой же парад, как это было с танками,
– заявил военный эксперт.
Ведь, напомнил он, тогда все захотели передать нам танки – хотя бы небольшое количество. С самолетами сейчас происходит нечто подобное.
Жданов о перспективах получения западной авиации и дальнобойных ракет: смотрите видео
В чем особенность ракет Storm Shadow
Военный эксперт заметил, что премьер Британии Риши Сунак дал команду министру обороны страны подготовить предложение о передаче Украине боевой авиации. Речь шла о самолетах Tornado или Typhoon. Их особенность состоит в том, что они являются пусковой платформой для ракет Storm Shadow.
По его словам, это крылатая ракета с дальностью запуска 560 километров, но с возможностью увеличения этой дальности до 1000 километров. Можно представить, какие возможности получат ВСУ с такой ракетой, если запускать ее с борта самолета, например, от границы Украины.
Это современная крылатая ракета, которая разрабатывалась для применения в условиях современных систем ПВО и систем радиоэлектронной борьбы,
– отметил Жданов.
Такая ракета, объяснил он, отлично справляется с преодолением этих систем. К тому же у нее есть особенность – она может лететь на сверхмалых высотах.
Если, например, ракета "Калибр" летит на высоте примерно 500 метров, то Storm Shadow может лететь на высоте 30 – 40 метров, то есть фактически над крышами домов. Благодаря этому во время полета она будет находиться в мертвой зоне современных радиолокационных станций, особенно находящихся на вооружении в России.
Жданов добавил, что тактические средства могут поймать эту ракету, но ее скорость почти равна скорости звука. Поэтому, если они будут успевать, то постараются с ней бороться, если нет – Storm Shadow просто пролетит мимо них.
Больше об авиации для Украины: коротко
- Украина просит международных партнеров передать нашему государству истребители. 8 февраля стало известно, что Великобритания займется подготовкой наших пилотов. Кроме того, премьер-министр страны Риши Сунак оптимистично ответил на вопрос, связанный с передачей самолетов Украине.
- Наше государство подало запрос в Нидерланды на поставку истребителей F-16. Это также подтвердила министр обороны государства Карин Гильдур Оллонгрен. Она не исключает, что в долгосрочной перспективе Украина будет одной из стран, где будут использоваться F-16.
- Украина активно ведет переговоры с партнерами о предоставлении нашим воинам дальнобойного оружия и авиации. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что уже в этом году наше государство получит необходимое оружие для финализации войны.