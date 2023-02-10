Про це сказав військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що прем'єр Британії Ріші Сунак уже дав команду міністру оборони країни підготувати пропозицію про передачу Україні бойової авіації.

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З літаками для України буде так, як із танками

Жданов зазначив, що за підсумками першого великого європейського турне Зеленського низка країн оголосила про нові пакети військової допомоги Україні. Все очікувано, але навіть набагато більше, ніж передбачалося.

Виявляється, що питання вирішується на рівні того, що передача авіаційної техніки нам уже виливається у такий самий парад, як це було з танками,

– заявив військовий експерт.

Адже, нагадав він, усі тоді захотіли передати нам танки – хоча б невелику кількість. З літаками зараз відбувається щось подібне.

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У чому особливість ракет Storm Shadow

Військовий експерт зауважив, що прем'єр Британії Ріші Сунак дав команду міністру оборони країни підготувати пропозицію про передачу Україні бойової авіації. Мовилося про літаки Tornado або Typhoon. Їхня особливість у тому, що вони є пусковою платформою для ракет Storm Shadow.

За його словами, це крилата ракета з дальністю запуску 560 кілометрів, але з можливістю збільшення цієї дальності до 1000 кілометрів. Тож, можна уявити, які можливості отримають ЗСУ з такою ракетою, якщо запускати її з борта літака, наприклад, від кордону України.

Це сучасна крилата ракета, яка розроблялася для застосування в умовах сучасних систем ППО та систем радіоелектронної боротьби,

– зазначив Жданов.

Така ракета, пояснив він, чудово справляється з подоланням цих систем. До того ж у неї є особливість – вона може летіти на надмалих висотах.

Якщо, наприклад, ракета "Калібр" летить на висоті десь приблизно 500 метрів, то Storm Shadow може летіти на висоті 30 – 40 метрів, тобто фактично над дахами будинків. Завдяки цьому здебільшого під час польоту вона перебуватиме в мертвій зоні сучасних радіолокаційних станцій, особливо тих, що є на озброєнні в Росії.

Жданов додав, що тактичні засоби можуть впіймати цю ракету, але її швидкість майже дорівнює швидкості звуку. Тому, якщо вони встигатимуть, то намагатимуться з нею боротися, якщо ж ні – Storm Shadow просто пролетить повз них.

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