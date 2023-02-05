Боевые вертолеты сейчас даже более необходимы Украине, чем самолеты F-16, – военный эксперт

Самолеты F-16 – это истребители, которые еще называют летающая платформа, ведь они могут быть многофункциональными. Этот самолет может использоваться как бомбардировщик, как разведчик и как средство противовоздушной обороны.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт, майор ВСУ в запасе Алексей Гетьман. По его словам, у F-16 большая нагрузка – может взять на себя до 8 тонн разнообразного оружия.

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Военный эксперт назвал и другие возможности самолета:

может атаковать наземные цели,

может бороться с радиолокационными станциями врага,

может вести воздушный бой,

может уничтожать крылатые ракеты и "Шахиды", которыми по нас атакуют,

может атаковать надводные цели, то есть корабли и катера.

"Это очень хороший самолет, он наиболее распространен в мире. Его было произведено 4600 (экземпляров – 24 канал) по разным оценкам. Сейчас он находится на вооружении 24 стран мира, включая страны НАТО – там летает примерно 3 тысячи таких самолетов", – рассказал он. Алексей Гетьман.

Эксперт отметил, что из всех возможностей F-16 – штурмовик самое слабое его звено. Хотя все же может быть им. Однако, если сравнивать с нашими самолетами, даже эта слабая сторона лучше, чем лучшая сторона наших штурмовиков.

Вертолеты

Алексей Гетьман отметил, что во время полномасштабного наступления нам очень нужны вертолеты. Их очень много разных видов. Например, 4 вертолета "Apache" за 1 вылет они могут уничтожить до 70 единиц вражеской техники.

F-16 в том количестве, которое мы стремимся получить, а это примерно 200 самолетов, способны предоставить нам полное преимущество в воздухе. Тогда наши вертолеты, даже БПЛА смогут эффективнее работать, уничтожая врага при нашем наступлении,

– объяснил Алексей Гетьман.

"Конечно, нам нужна и дальнобойная артиллерия, чтобы уничтожать логистические склады, центры снабжения оружия, центры управления врага", – добавил Гетьман.

Он рассказал, что все же по суше все решает пехота. Территория считается подконтрольной не тому, под чьим огневым, авиационным или ракетным контролем находится, а по тому – чьи военнослужащие там находятся. Тогда можно говорить, что эта земля находится под нашим контролем. Пехота и в 21 веке играет очень важную триаду.