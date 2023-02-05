Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт, майор ЗСУ в запасі Олексій Гетьман. За його словами, у F-16 велике навантаження – може взяти на себе до 8 тонн різноманітної зброї.

Важливо Білорусь відвела російські військові гелікоптери від кордону з Україною

Військовий експерт назвав й інші можливості літака:

може атакувати наземні цілі,

може боротися з радіолокаційними станціями ворога,

може вести повітряний бій,

може знищувати крилаті ракети та "Шахіди", якими по нас атакують,

може атакувати надводні цілі, тобто кораблі та катери.

"Це дуже добрий літак, він найбільш розповсюджений у світі. Його було вироблено 4600 (екземплярів – 24 канал) за різними оцінками. Зараз він перебуває на озброєнні 24 країн світу, включаючи країни НАТО – там літає приблизно 3 тисячі таких літаків", – розповів Олексій Гетьман.

Експерт зазначив, що зі всіх можливостей F-16 – штурмовик найслабша його ланка. Хоча все ж може бути ним. Проте, якщо порівнювати з нашими літаками, навіть ця слабка сторона краща, ніж найкраща сторона наших штурмовиків.

Гелікоптери

Олексій Гетьман зазначив, що під час повномасштабного наступу нам дуже потрібні гелікоптери. Їх є дуже багато різних видів. Наприклад, 4 гелікоптери "Apache" за 1 виліт вони можуть знищити до 70 одиниць ворожої техніки.

F-16 в тій кількості, яку ми прагнемо отримати, а це приблизно 200 літаків, здатні надати нам повну перевагу в повітрі. Тоді наші гелікоптери, навіть БПЛА зможуть ефективніше працювати, знищуючи ворога при нашому наступі,

– пояснив Олексій Гетьман.

"Звісно, нам потрібна й далекобійна артилерія, аби знищувати логістичні склади, центри постачання зброї, центри керування ворога", – додав Гетьман.

Він розповів, що все ж по суходолу все вирішує піхота. Територія вважається підконтрольною не тому, під чиїм вогневим, авіаційними чи ракетним контролем перебуває, а тому, – чиї військовослужбовці там перебувають. Тоді можна казати, що ця земля під нашим контролем. Піхота й у 21 столітті відіграє дуже важливу тріаду.