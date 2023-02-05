Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт, майор ЗСУ в запасі Олексій Гетьман. За його словами, у F-16 велике навантаження – може взяти на себе до 8 тонн різноманітної зброї.
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Військовий експерт назвав й інші можливості літака:
- може атакувати наземні цілі,
- може боротися з радіолокаційними станціями ворога,
- може вести повітряний бій,
- може знищувати крилаті ракети та "Шахіди", якими по нас атакують,
- може атакувати надводні цілі, тобто кораблі та катери.
"Це дуже добрий літак, він найбільш розповсюджений у світі. Його було вироблено 4600 (екземплярів – 24 канал) за різними оцінками. Зараз він перебуває на озброєнні 24 країн світу, включаючи країни НАТО – там літає приблизно 3 тисячі таких літаків", – розповів Олексій Гетьман.
Експерт зазначив, що зі всіх можливостей F-16 – штурмовик найслабша його ланка. Хоча все ж може бути ним. Проте, якщо порівнювати з нашими літаками, навіть ця слабка сторона краща, ніж найкраща сторона наших штурмовиків.
Гелікоптери
Олексій Гетьман зазначив, що під час повномасштабного наступу нам дуже потрібні гелікоптери. Їх є дуже багато різних видів. Наприклад, 4 гелікоптери "Apache" за 1 виліт вони можуть знищити до 70 одиниць ворожої техніки.
F-16 в тій кількості, яку ми прагнемо отримати, а це приблизно 200 літаків, здатні надати нам повну перевагу в повітрі. Тоді наші гелікоптери, навіть БПЛА зможуть ефективніше працювати, знищуючи ворога при нашому наступі,
– пояснив Олексій Гетьман.
"Звісно, нам потрібна й далекобійна артилерія, аби знищувати логістичні склади, центри постачання зброї, центри керування ворога", – додав Гетьман.
Він розповів, що все ж по суходолу все вирішує піхота. Територія вважається підконтрольною не тому, під чиїм вогневим, авіаційними чи ракетним контролем перебуває, а тому, – чиї військовослужбовці там перебувають. Тоді можна казати, що ця земля під нашим контролем. Піхота й у 21 столітті відіграє дуже важливу тріаду.