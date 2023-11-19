Заместитель Рустема Умерова объяснил, что из-за манипуляции с выплатами для военных разрушается базовая конструкция в социальном договоре нашего государства. И это разрушает уверенность как бойцов на фронте, так и еще не мобилизованных граждан.
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Что сказали в Минобороны о выплатах для военных
Замминистра пояснил, что боевые выплаты военным свидетельствуют о том, что даже во время затруднения, как бы ни было трудно, мы отдаем наибольшее уважение бойцам, которым не хватило духу пойти на фронт. И сейчас в Украине боевые выплаты играют именно ту роль, ради которой когда-то были созданы.
И сегодня этот символ – под угрозой. Не из-за обстрелов, не из-за нехватки денег, а потому, что боевыми выплатами манипулируют некоторые люди, свои же. Выплаты за риск жизнью получают работники, чья работа не имеет ничего общего с пребыванием в зоне боевых действий, есть даже отдельные люди, которые прибегают к службе на передовой, наведываясь туда ненадолго и эпизодически,
– заявил заместитель министра.
Юрий Джигир пояснил, что такие поступки значительно опаснее, чем просто неэффективное или нецелевое использование средств. Они ведь разрушают:
- базовую конструкцию в социальном договоре нашего государства;
- уверенность бойцов, что общество признает и справедливо оценивает их чин;
- уверенность еще не призванных граждан, что в случае мобилизации на передовую они обретут безоговорочное уважение и признание их гражданского поступка от каждого, кто остается вне красной зоны.
"Справедливость этих выплат должна быть безоговорочной. И Министерство обороны будет защищать их от дискредитации ", – заверил замминистра.
По его словам, это больше, чем деньги, ведь это:
- ощущение железной солидарности вокруг исключительности бойцов, выполняющих боевые задания;
- то, над чем и нужно строить наш железный купол.
Минобороны выявило 123 миллиона "боевых" выплат тыловикам
- В конце октября Министерство обороны заявило, что обнаружило в результате выборочной проверки злоупотреблений на 123 миллиона гривен. Это дополнительное вознаграждение выплатили людям, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевых задач.
- По данным министерства, их служба внутреннего аудита проверила ориентировочно 40 воинских частей. В Минобороны заявили, что действующие правила позволяют командирам воинских частей слишком свободно толковать термины "боевые действия" и "боевую (специальную) задачу". Как следствие – выплачивать дополнительное вознаграждение по своему усмотрению.
- В ведомстве рассказали, что в одном случае военнослужащим понтонно-мостовой роты, выполнявшим задание в Киевской области, выплатили ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.
- Тогда замминистра Юрий Джигир заверил, что они будут закрывать пробелы для злоупотреблений.