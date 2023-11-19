Заместитель Рустема Умерова объяснил, что из-за манипуляции с выплатами для военных разрушается базовая конструкция в социальном договоре нашего государства. И это разрушает уверенность как бойцов на фронте, так и еще не мобилизованных граждан.

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Что сказали в Минобороны о выплатах для военных

Замминистра пояснил, что боевые выплаты военным свидетельствуют о том, что даже во время затруднения, как бы ни было трудно, мы отдаем наибольшее уважение бойцам, которым не хватило духу пойти на фронт. И сейчас в Украине боевые выплаты играют именно ту роль, ради которой когда-то были созданы.

И сегодня этот символ – под угрозой. Не из-за обстрелов, не из-за нехватки денег, а потому, что боевыми выплатами манипулируют некоторые люди, свои же. Выплаты за риск жизнью получают работники, чья работа не имеет ничего общего с пребыванием в зоне боевых действий, есть даже отдельные люди, которые прибегают к службе на передовой, наведываясь туда ненадолго и эпизодически,

– заявил заместитель министра.

Юрий Джигир пояснил, что такие поступки значительно опаснее, чем просто неэффективное или нецелевое использование средств. Они ведь разрушают:

базовую конструкцию в социальном договоре нашего государства;

уверенность бойцов, что общество признает и справедливо оценивает их чин;

уверенность еще не призванных граждан, что в случае мобилизации на передовую они обретут безоговорочное уважение и признание их гражданского поступка от каждого, кто остается вне красной зоны.

"Справедливость этих выплат должна быть безоговорочной. И Министерство обороны будет защищать их от дискредитации ", – заверил замминистра.

По его словам, это больше, чем деньги, ведь это:

ощущение железной солидарности вокруг исключительности бойцов, выполняющих боевые задания;

то, над чем и нужно строить наш железный купол.

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