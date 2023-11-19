Заступник Рустема Умєрова пояснив, що через маніпуляцію з виплатами для військових руйнується базова конструкція в соціальному договорі нашої держави. І це руйнує впевненість як бійців на фронті, так і ще не мобілізованих громадян.
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Що сказали в Міноборони про виплати для військових
Заступник міністра пояснив, що бойові виплати військовим свідчать про те, що навіть у час скрути, як би не було важко, ми віддаємо найбільшу шану бійцям, яким не забракло духу піти на фронт. І наразі в Україні бойові виплати відіграють саме ту роль, заради якої були колись створені.
І сьогодні цей символ – під загрозою. Не через обстріли, не через брак грошей, а тому, що бойовими виплатами маніпулюють деякі люди, свої ж. Виплати за ризик життям отримують працівники, чия робота не має нічого спільного з перебуванням у зоні бойових дій, є навіть окремі люди, які удають службу на передовій, навідуючись туди ненадовго та епізодично,
– заявив заступник міністра.
Юрій Джигир пояснив, що такі вчинки є значно небезпечнішими, ніж просто неефективне або нецільове використання коштів. Адже вони руйнують:
- базову конструкцію в соціальному договорі нашої держави;
- впевненість бійців, що суспільство визнає і справедливо оцінює їх чин;
- впевненість ще не призваних громадян, що у разі мобілізації на передову вони здобудуть беззаперечну повагу і визнання їхнього громадянського вчинку від кожного, хто залишається поза червоною зоною.
"Справедливість цих виплат має бути беззаперечною. І Міністерство оборони буде захищати їх від дискредитації", – запевнив заступник міністра.
За його словами, це більше, ніж гроші, адже це:
- відчуття залізної солідарності довкола винятковості бійців, які виконують бойові завдання;
- те, над чим і треба будувати наш залізний купол.
Міноборони виявило 123 мільйони "бойових" виплат тиловикам
- Наприкінці жовтня Міністерство оборони заявило, що виявило в результаті вибіркової перевірки зловживань на 123 мільйони гривень. Цю додаткову винагороду виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань.
- За даними міністерства, їхня служба внутрішнього аудиту перевірила орієнтовно 40 військових частин. У Міноборони заявили, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання". Як наслідок – виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд.
- У відомстві розповіли, що в одному випадку військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, виплатили щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень.
- Тоді заступник міністра Юрій Джигир запевнив, що вони закриватимуть прогалини для зловживань.