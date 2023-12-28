Выбора не было, – Богдан Ермохин рассказал, как его похитили русские и держали до совершеннолетия

В 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну, Богдану Ермохину из Мариуполя было 16. Уже 18-летний юноша рассказал, как его вывезли российские захватчики в Москву, констатировав, что выбора отказаться у него не было.

Как только подросток стал совершеннолетним, он выехал с территории государства-агрессора. Сейчас Богдан находится в Украине, его жизни ничего не угрожает, однако история, рассказанная им, является описанием военного преступления. То есть это настоящее похищение.

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Мариуполь – Донецк – Россия

По словам юноши, родителей у него нет. Российские военные сначала доставили его с другими несовершеннолетними во временно оккупированный Донецк, где подделали свидетельство о рождении.

Там он некоторое время находился в больнице. Как отмечает парень, отвезли его в медицинское учреждение не просто на обследование, а еще потому, что мест в детских домах не было.

В России оказался автобусом, как и все. Нам сказали, что едем в лагерь – это банальная схема... Столько историй – все в лагерь ездили, и не вернулись. Выбора у нас практически не было. Сказали, оставляйте вещи, которые не можете взять, потому что вы вернетесь,

– вспоминает Богдан.

Автобус оккупантов отвез Ермохина и других детей на Рублевку в санаторий "Поляна", что под Москвой – столицей России. Юноша убеждает, что большинство детей хотели вернуться домой: они об этом говорили, но их не слышали.

Конечно, через некоторое время россияне промыли мозги большинства несовершеннолетних, права на субъектность у них фактически забрали.

В то же время важно, что определенное количество детей, которых этим рейсом вывезли в Россию, имело родителей. Богдан вспомнил историю об украинском отце, который ездил в "Поляну" для того, чтобы забрать троих своих похищенных детей.

вопреки воле Богдана, его забрали в российскую семью, где он пробыл не так долго. Когда ребенку исполнилось 18 лет, он вернулся на территорию родного государства. Российские пропагандисты в своих материалах называли его "патриотом России" – парень рад, что подтвердил лживость этого.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге еще в марте 2023 года выдал ордер на арест таких российских чиновников из-за их причастности к похищению украинских детей:

президент Владимир Путин;

уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В Нидерландах классифицировали действия Москвы как военное преступление, а вывоз детей – как геноцидную практику. Следует добавить, что геноцидом международное право считает, в частности, насильственную передачу детей одной группы в другую группу, а также: