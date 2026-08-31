За Украины погибли защитники из Волыни – Богдан Гайдучик и Сергей Лебедюк

Трагические известия о гибели украинских военнослужащих поступили в две общины Волынской области. В борьбе за Украину погибли воины Богдан Гайдучик из поселка Заболотье и Сергей Лебедюк из села Холоневичи.

Оба защитника до последнего вздоха оставались верными военной присяге и отдали свои жизни при выполнении боевых задач.

Что известно о гибели воинов из Волыни?

В Заболоттовской общине сообщили о гибели 34-летнего земляка Богдана Сергеевича Гайдучика. Житель поселка Заболотье, 1991 года рождения, погиб 9 октября 2025 года при выполнении боевой задачи по защите Родины на территории Донецкой области.

Долгое время военный считался пропавшим без вести, и только теперь семья получила официальное подтверждение его смерти.

Богдан Гайдучик погиб в Донецкой области / Фото со страницы общины

Гибель младшего сержанта Сергея Лебедюка

Печальная весть также поступила в Цуманскую общину. На щите в родное село Холоневичи возвращается младший сержант Сергей Витальевич Лебедюк.

Военнослужащий погиб 28 августа 2026 года в районе населенного пункта Межова Синельниковского района Днепропетровской области во время выполнения боевого задания.

42-летний воин отдал самое дорогое в борьбе за Родину. Более подробную информацию о проведении прощания с погибшим бойцом в общине пообещали сообщить позже.

Сергей Лебедюк погиб в Днепропетровской области / Фото со страницы общины в фейсбуке

Ранее стало известно о гибели телевизионщика и военного Владимира Тиртичного, который работал в Starlight Media.

Владимир работал режиссером монтажа и готовил телевизионные программы к эфиру. В июле 2024 года его мобилизовали, а с ноября того же года он числился пропавшим без вести.