Посвятил свою жизнь украинской песне: в вечность отошел поэт-песенник Богдан Грицак

Поэт-песенник из Ивано-Франковской области Богдан Грицак отошел в вечность 30 ноября. Он посвятил всю свою жизнь любви к украинской песне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке родственницы поэта-песенника – Татьяны Грицак.

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Богдан Грицак умер 30 ноября

Татьяна Грицак сообщила, что словами нельзя передать всю боль и печаль от новости о смерти поэта-песенника.

Сегодня в вечность отошел родной брат моего папы – Богдан Грицак... Замечательный человек, композитор,

певец, художник, мастер своего дела...

– отметила женщина.

Она также пожелала вечного покоя душе искусника и отметила, что его семья сегодня, завтра и всю жизнь будет помнить о поэте-песеннике, будет любить его и скучать по нему.



Поэт-песенник Богдан Грицак умер 30 ноября / Фото с сайта "Страница памяти Владимира Ивасюка"

На ютуб-канале композитора указано, что Богдан Грицак родился в декабре 1952 года в селе Грабовец Богородчанской общины. С детства он увлекался искусством, а с четвертого класса начал рисовать пейзажи и портреты.

После службы в армии в 1973 году начал творческую деятельность, пишучи музыку, стихи и песни.

Произведения Богдана Грицака выполняют такие известные артисты, как Иван Попович, Василий Зинкевич, Иво Бобул, Дзидзьо, а также группа “Медоборы”. Его самая известная песня – "Розлук не будет", которую впервые исполнил Иван Попович.

Богдан Грицак написал песню "Розлук не будет" / Видео с ютуб-канала DZIDZIO

24 Канал выражает искренние соболезнования семье и друзьям Богдана Грицака.