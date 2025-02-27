Сообщает 24 Канал со ссылкой на Богдана Кротевича.
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Планирует ли Кротевич идти в политику
По словам Кротевича, у него нет планов идти в политику. Он добавил, что не будет покидать военный сектор.
В политику, к большому счастью нелепых нардепов, не иду, – мое дело война и из военного сектора я не собираюсь уходить, со временем смогу рассказать больше,
– написал Кротевич.
Кроме того, в своем сообщении он поблагодарил подразделение "Азов" и отдельно полковника Дениса Прокопенко.
"Я такой, который есть благодаря подразделению и людям, с которыми провел более десяти лет", – отметил военный.
Он также поблагодарил командующего НГУ Александра Пивненко за изменения, которые он провел в Национальной Гвардии. Отдельно "Тавр" поблагодарил Министра внутренних дел Игоря Клименко за постоянную поддержку "Азов" и значительный вклад в возвращение бойцов бригады из вражеского плена.
Напомним, что Кротевич был частью "Азова" с 2014 года и прошел путь от пехотинца до командира взвода. В бригаде не сообщили, почему именно "Тавр" решил оставить службу в бригаде