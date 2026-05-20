Пасынок Медведчука стал владельцем активов на оккупированной территории Запорожской области, –СМИ

Пасынок Виктора Медведчука Богдан Марченко стал владельцем компании, которую связывают с добычей железной руды на оккупированной территории Запорожской области. Речь идет о бывшем "Запорожском железорудном комбинате". В то же время, сын Оксаны Марченко не потерял права собственности на свои активы в Украине.

Богдан Марченко начал вести бизнес на оккупированной территории Украины в январе 2026 года. Об этом сообщают журналисты проекта "Слідство.Інфо".

Когда пасынок Медведчука переехал в Россию?

Богдан выехал в Россию накануне полномасштабного вторжения, 14 февраля 2022 года. С тех пор он постоянно проживает на территории РФ вместе с женой Екатериной и детьми.

Выяснить это журналистам "Слідство.Інфо" удалось благодаря сообщениям Екатерины в соцсетях и мессенджерах. Екатерина Чернышук – фотограф и бывшая визажистка Оксаны Марченко. Согласно публикациям женщины, в 2022 году супруги планировали развестись. Впрочем, этого не произошло. Семья расширилась – у Марченко родился еще один ребенок.

В ноябре 2022 года пасынок Медведчука получил российский паспорт.

Сейчас семья проживает в московском районе Хамовники в квартире площадью 200 квадратных метров. Также они имеют дачу в Московской области – это имение, расположенное в 30 минутах езды до столицы РФ.

Какими активами на оккупированных территориях владеет Богдан Марченко?

В начале 2026 года Богдан Марченко стал совладельцем нефтяного бизнеса Медведчука в России. Тогда сын Оксаны Марченко основал компанию "Инвест Основа", которая, в частности, управляет инвестиционными фондами "Александрит" и "Берилл". Эти фонды владеют долями в компании "Индустриальные Инновации", которая зарегистрирована в оккупированном Донецке. Руководит этой компанией Александр Ненич.

До 2022 года Ненич был известен, как один из боевиков так называемой ДНР. В 2022 и 2023 года Александр получил ряд активов на оккупированной Донетчине. Речь идет о "Днепрорудницком железорудном комбинате" (до 2022 года – один из крупнейших производителей железной руды в Украине и назывался "Запорожский железорудный комбинат"); компании, занимающиеся переработкой металлолома; фабрике в Торезе; двух аграрных предприятиях.

После оккупации железорудный комбинат вошел в подчинение компании "Индустриальные Инновации", которая с 2026 года связана с пасынком Медведчука.



Схема связей компании Богдана Марченко с активами на оккупированной территории / Скриншот из видео "Слідство.Інфо"

Такая бизнес-деятельность Богдана Марченко на оккупированной территории, с юридической точки зрения, может квалифицироваться, как коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору.

Обратите внимание! Сейчас пасынок Медведчука не только владеет активами в России и на оккупированной территории, но и сохраняет право собственности на недвижимость в Украине. Он владеет шестью объектами недвижимости. В частности, речь идет о двух домах в Жулянах и половине дома и земельного участка на улице Монтажников в Киеве. Последний расположен напротив имения Виктора Медведчука. Интересно, что это имение охраняла полиция. Под соглашением об охранных услугах стоит подпись Богдана Марченко.

Каким бизнесом на оккупированных территориях владеет сам Медведчук?

Кроме нефтяного бизнеса в России, Виктор Медведчук связан с несколькими компаниями на оккупированных территориях Украины. Речь идет о бизнесе в энергетической и добывающей отраслях.

В частности, компании Медведчука и Курченко занимаются добычей антрацита на Луганщине, нарушая все возможные стандарты защиты окружающей среды и применяя практики трудового рабства в отношении работников.