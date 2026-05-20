Богдан Марченко почав вести бізнес на окупованій території України у січні 2026 року. Про це повідомляють журналісти проєкту "Слідство.Інфо".

Коли пасинок Медведчука переїхав в Росію?

Богдан виїхав до Росії напередодні повномасштабного вторгнення, 14 лютого 2022 року. З того часу він постійно проживає на території РФ разом з дружиною Катериною та дітьми.

З’ясувати це журналістам "Слідство.Інфо" вдалося завдяки дописам Катерини в соцмережах та месенджерах. Катерина Чернишук – фотографка та колишня візажистка Оксани Марченко. Згідно з публікаціями жінки, у 2022 році подружжя планувало розлучитись. Утім, цього не сталось. Родина розширилась – у Марченків народилась ще одна дитина.

У листопаді 2022 року пасинок Медведчука отримав російський паспорт.

Наразі родина проживає в московському районі Хамовники у квартирі площею 200 квадратних метрів. Також вони мають дачу в Московській області – це маєток, що розташований за 30 хвилин дороги до столиці РФ.

Якими активами на окупованих територіях володіє Богдан Марченко?

На початку 2026 року Богдан Марченко став співвласником нафтового бізнесу Медведчука в Росії. Тоді син Оксани Марченко заснував компанію "Инвест Основа", яка, зокрема, керує інвестиційними фондами "Александрит" та "Берилл". Ці фонди володіють частками в компанії "Индустриальные Инновации", яка зареєстрована в окупованому Донецьку. Керує цією компанією Олександр Ненич.

До 2022 року Ненич був відомий, як один з бойовиків так званої ДНР. У 2022 та 2023 року Олександр отримав низку активів на окупованій Донеччині. Йдеться про "Дніпрорудницький залізорудний комбінат" (до 2022 року – один із найбільших виробників залізної руди в Україні та називався "Запорізький залізорудний комбінат"); компанії, що займаються переробкою металобрухту; фабрику в Торезі; два аграрні підприємства.

Після окупації залізорудний комбінат увійшов у підпорядкування компанії "Индустриальные Инновации", яка з 2026 року пов’язана з пасинком Медведчука.



Схема зв'язків компанії Богдана Марченка з активами на окупованій території / Скриншот з відео "Слідство.Інфо"

Така бізнес-діяльність Богдана Марченка на окупованій території, з юридичної точки зоку, може кваліфікуватися, як колабораційна діяльність та пособництво державі-агресору.

Зверніть увагу! Наразі пасинок Медведчука не лише володіє активами в Росії та на окупованій території, а й зберігає право власності на нерухомість в Україні. Він володіє шістьма об’єктами нерухомості в Україні. Зокрема, йдеться про два будинки в Жулянах та половину будинку і земельної ділянки на вулиці Монтажників у Києві. Останній розташований навпроти маєтку Віктора Медведчука. Цікаво, що цей маєток охороняла поліція. Під угодою про охоронні послуги стоїть підпис Богдана Марченка.

Яким бізнесом на окупованих територіях володіє сам Медведчук?

Крім нафтового бізнесу в Росії, Віктор Медведчук пов’язаний з кількома компаніями на окупованих територіях України. Йдеться про бізнес в енергетичній та видобувній галузях.

Зокрема, компанії Медведчука та Курченка займаються добуванням антрациту на Луганщині, порушуючи усі можливі стандарти захисту довкілля та застосовуючи практики трудового рабства щодо працівників.