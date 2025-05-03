Цымбал вступил в "Азов" еще в 2020 году. Читайте полное интервью с Богданом Цимбалом на 24 Канале.

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Что произошло 24 февраля 2022 года для военных

Богдан Цымбал отметил, что в армии к войне готовились всегда. Происходили постоянные тренировки и слаженность.

Еще за неделю до полномасштабного вторжения бойцы начали вывозить боеприпасы с баз, чтобы враг не поразил их в случае начала масштабных военных действий. 23 февраля они вывезли последнюю партию.

Вечером нас собрал командир и объяснил, что есть 3 возможных сценария: высадка десанта с моря, активизация боевых действий на Востоке или полномасштабное вторжение. Командир объяснил, что мы будем делать в случае каждого из сценариев,

– вспоминает Цымбал.

Совещание закончилось около 1 часа ночи 24 февраля. Военные пошли отдыхать, а через 3 часа их уже подняли по тревоге – началась большая война.

Машины уже были загружены, потому что бойцы готовились к выезду на боевые задания.

"Азов" давал транспорт и для гражданской эвакуации. Но люди тогда не верили в опасность. Помню, как на первую эвакуации приехали 3 автобуса, а сели в них только 4 человека,

– говорит он.

В то же время он как военный понимал, если Россия попытается покорить Украину, то будет использовать все типы оружия в том объеме, в котором ей необходимо.

"Нас подняли по тревоге в 4 утра. Я проверил личный состав, как командир гаубицы, мы сели в машины, построили колонну и поехали в Мариуполь. Все происходило иначе, чем было раньше: гражданские машины не допускали в колонну", – вспоминает Цымбал.

Когда мы приехали, то увидели разрушенную радиолокационную станцию возле аэропорта, где была наша ПВО. Также было слышно работу реактивных систем залпового огня. Причем с разных направлений – не только с востока, но и со стороны Волновахи,

– рассказал военный.

Бойцы заняли позицию в Приморском районе.