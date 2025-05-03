Цимбал вступив до "Азову" ще у 2020 році. Читайте повне інтерв'ю з Богданом Цимбалом на 24 Каналі.

Дивіться також Військовий пояснив, чому не варто всім загиблим бійцям давати звання Героя України

Що відбулося 24 лютого 2022 року для військових

Богдан Цимбал зазначив, що у війську до війни готувалися завжди. Відбувалися постійні тренування та злагодження.

Ще за тиждень до повномасштабного вторгнення бійці почали вивозити боєприпаси з баз, щоб ворог не вразив їх у разі початку масштабних військових дій. 23 лютого вони вивезли останню партію.

Увечері нас зібрав командир і пояснив, що є 3 можливі сценарії: висадка десанту з моря, активізація бойових дій на Сході або повномасштабне вторгнення. Командир пояснив, що ми будемо робити у випадку кожного зі сценаріїв,

– згадує Цимбал.

Нарада скінчилася близько 1 години ночі 24 лютого. Військові пішли відпочивати, а через 3 години їх вже підняли по тривозі – почалася велика війна.

Машини вже були завантажені, бо бійці готувалися до виїзду на бойові завдання.

"Азов" давав транспорт і для цивільної евакуації. Але люди тоді не вірили в небезпеку. Пам’ятаю, як на першу евакуації приїхали 3 автобуси, а сіли у них тільки 4 людини,

– каже він.

Водночас він як військовий розумів, якщо Росія спробує підкорити Україну, то використовуватиме усі типи зброї у тому обсязі, у якому їй необхідно.

"Нас підняли по тривозі о 4 ранку. Я перевірив особовий склад, як командир гаубиці, ми сіли в машини, побудували колону та поїхали в Маріуполь. Все відбувалося інакше, ніж було раніше: цивільні машини не допускали в колону", – згадує Цимбал.

Коли ми приїхали, то побачили зруйновану радіолокаційну станцію біля аеропорту, де була наша ППО. Також було чути роботу реактивних систем залпового вогню. При чому з різних напрямків – не тільки зі сходу, але і з боку Волновахи,

– розповів військовий.

Бійці зайняли позицію в Приморському районі.