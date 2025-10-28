Погиб Богдан Змий – один из создателей уникальной машины для разминирования "Змей"
- Богдан Змий, украинский инженер и основатель ООО "РОВЕР ТЕК", трагически погиб 26 октября.
- Он был одним из создателей роботизированной машины для разминирования "Змей", значительно дешевле зарубежных аналогов.
Несколько дней назад, 26 октября, трагически погиб Богдан Змий – один из создателей роботизированной машины для разминирования. Детали его смерти не афишируют.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Шептицкий городской совет.
Кто такой Богдан Змий, который погиб?
Это украинский инженер, который основал компанию ООО "РОВЕР ТЕК" и руководил ею. Богдан был одним из создателей роботизированной машины для разминирования "Змей".
Богдан Змий сделал весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины во время российско-украинской войны. Под его руководством была создана инновационная техника, которая спасала жизни военных саперов и мирных жителей, помогая очищать освобожденные территории от взрывоопасных предметов. Его разработки стали символом украинской изобретательности, стойкости и стремления к жизни. Светлая память инженеру, патриоту и человеку, который посвятил свой талант служению Украине,
– написали в городском совете.
Вечером 27 октября состоялся парастас в церкви святого Иосафата в городе Шептицкий.
24 Канал выражает соболезнования всем, кто знал Богдана!
Что известно о разминировщике "Змей"?
Официально он называется КНРО "Змей" – комплекс наземной роботизированной очистки. Устройство создали по запросу сапера, стоит оно значительно дешевле зарубежных аналогов – в 40-80 раз.
Это дрон наземный. У него есть цепи, которые бьют по земле с определенной силой, чтобы детонировать противопехотные и противотранспортные мины. Задача была каким-то образом разминировать территорию ударным способом, а мы уже дальше придумывали, чтобы это все было очень дешево, экологично, чтобы это было легко ремонтировать, недорого использовать,
– говорил один из разработчиков Борис Дрожак.
Так выглядит "Змей" – машина для разминирования / Rovertech
Забавно, но вначале была идея сделать дешевую газонокосилку, которая бы позволила саперам убрать траву перед разминированием. Но инженеры пришли к тому, что могут "разминировать вплоть до танковых мин".
В целом "Змей" похож на Sherman Crab – британский танк с "цепями". Он кодифицирован по стандартам НАТО, имеет свой код и допущен к эксплуатации в ВСУ. Его могут использовать и фермеры.