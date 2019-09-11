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      Богдан в наручниках пошутил о своей поездке на свадьбу в Сен-Тропе

      16 Читати новину українською
      Андрей Богдан
      Андрей Богдан / Фото из открытых источников

      Глава Офиса президента Андрей Богдан шуткой с наручниками прокомментировал свою поездку в Сен-Тропе на свадьбу юриста Андрея Довбенко, которого называют "смотрящим" за Минюстом.

      Богдан разместил в фейсбуке фото, на котором его якобы арестовывает французский жандарм.

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      А еще в Сен-Тропе ездил Аваков (Министр внутренних дел – 24 канал), изучал оперативную обстановку. И Баканов (Глава Службы безопасности Украины – 24 канал) тоже,
      – написал он.

      К слову, накануне появилось расследования журналистов Bihus.Info, в котором сообщаются детали поездки главы Офиса президента Андрея Богдана на свадьбу юриста Андрея Довбенко в Сен-Тропе.

      В расследовании Bihus.Info также говорится, что на свадьбе Довбенко в Сен-Тропе кроме Богдана ездили судьи, бизнесмены, банкиры, адвокаты и несколько человек из команды президента Владимира Зеленского.

      Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Богдан не имел права быть в Сен-Тропе на День Независимости.

      Что известно об Андрее Довбенко?Андрей Довбенко – известный украинский юрист и блогер. Настоящую известность получил после того, как его фамилия стала фигурировать в "Янукович-Ликс", как юриста в организации Сергея Курченко.

      "Янукович-Ликс" – проект посвящен изучению и публикации документов, которые были заброшены в резиденции "Межигорье" после побега из Украины президента Виктора Януковича во время Революции достоинства.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Слуга народа Андрей Богдан
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