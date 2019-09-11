Богдан у наручниках пожартував про свою поїздку на весілля у Сен-Тропе

Глава Офісу президента Андрій Богдан жартом із наручниками прокоментував свою поїздку в Сен-Тропе на весілля юриста Андрія Довбенка, якого називають "смотрящим" за Мін’юстом.

Богдан розмістив у фейсбуці фото, на якому його нібито арештовує французький жандарм.

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А ще до Сен-Тропе їздив Аваков (Міністр внутрішніх справ – 24 канал), вивчав оперативну обстановку. І Баканов (Очільник Служби безпеки України – 24 канал) теж,

– написав він.

До слова, напередодні з'явилося розслідування журналістів Bihus.Info, в якому повідомляються деталі поїздки глави Офісу президента Андрія Богдана на весілля юриста Андрія Довбенка у Сен-Тропе.

У розслідуванні Bihus.Info також йдеться, що на весіллі Довбенка у Сен-Тропе крім Богдана їздили судді, бізнесмени, банкіри, адвокати та декілька людей з команди президента Володимира Зеленського.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Богдан не мав права бути у Сен-Тропе на День Незалежності.

Що відомо про Андрія Довбенка?Андрій Довбенко – відомий український юрист та блогер. Справжню популярність здобув після того, як його прізвище почало фігурувати у "Янукович-лікс", як юриста в організації Сергія Курченка.



"Янукович-лікс" – проєкт присвячений вивченню та публікації документів, що були покинуті у резиденції "Межигір'я" після втечі з України президента Віктора Януковича під час Революції гідності.