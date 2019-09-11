04:44
11 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ APPLE ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко стане президентом США. РПЦ перетворює воду на вино
      Вєсті Кремля
      22:44, 10 вересня
      Вєсті.UA: Дива рівноваги Луценка. Катастрофічна реформа "Укрзалізниці"
      Вєсті.UA
      19:42, 10 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІМПІЧМЕНТ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ APPLE ВЕРХОВНА РАДА

      Богдан у наручниках пожартував про свою поїздку на весілля у Сен-Тропе

      203 Читать новость на русском
      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / Фото з відкритих джерел

      Глава Офісу президента Андрій Богдан жартом із наручниками прокоментував свою поїздку в Сен-Тропе на весілля юриста Андрія Довбенка, якого називають "смотрящим" за Мін’юстом.

      Богдан розмістив у фейсбуці фото, на якому його нібито арештовує французький жандарм.

      Читайте також: Що приховує скандальна трійка депутатів, які не пройшли до Ради

      А ще до Сен-Тропе їздив Аваков (Міністр внутрішніх справ – 24 канал), вивчав оперативну обстановку. І Баканов (Очільник Служби безпеки України – 24 канал) теж,
      – написав він.

      До слова, напередодні з'явилося розслідування журналістів Bihus.Info, в якому повідомляються деталі поїздки глави Офісу президента Андрія Богдана на весілля юриста Андрія Довбенка у Сен-Тропе.

      У розслідуванні Bihus.Info також йдеться, що на весіллі Довбенка у Сен-Тропе крім Богдана їздили судді, бізнесмени, банкіри, адвокати та декілька людей з команди президента Володимира Зеленського.

      Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Богдан не мав права бути у Сен-Тропе на День Незалежності.

      Що відомо про Андрія Довбенка?Андрій Довбенко – відомий український юрист та блогер. Справжню популярність здобув після того, як його прізвище почало фігурувати у "Янукович-лікс", як юриста в організації Сергія Курченка.

      "Янукович-лікс" – проєкт присвячений вивченню та публікації документів, що були покинуті у резиденції "Межигір'я" після втечі з України президента Віктора Януковича під час Революції гідності.

      blog_ava
      Зеленський погодив призначення екснардепа Чумака головним військовим прокурором
      10 вересня
      1865
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Богдан Слуга народу Офіс Президента
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Збірна України в напруженій грі проти Нігерії вирвала нічию за дві хвилини: відео
      10 вересня , 23:23 Збірна України в напруженій грі проти Нігерії вирвала нічию за дві хвилини: відео
      1415
      Головні новини 10 вересня: Зеленський зустрівся з Коломойським, перші сварка та кнопкодав у Раді
      10 вересня , 22:45 Головні новини 10 вересня: Зеленський зустрівся з Коломойським, перші сварка та кнопкодав у Раді
      2457
      iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max: характеристики та ціна нових флагманів Apple
      10 вересня , 22:42 iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max: характеристики та ціна нових флагманів Apple
      909
      Крым показал России ее место, вояки-убийцы и запах русского мира: новости Крымнаша
      10 вересня , 22:00 Крым показал России ее место, вояки-убийцы и запах русского мира: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1474
      Стосунки України з Росією: чому ще рано починати говорити про мир
      10 вересня , 21:43 Стосунки України з Росією: чому ще рано починати говорити про мир
      Євгенія Мазур 628
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук