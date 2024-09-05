Более миллиарда гривен убытков: бывшему чиновнику Минобороны вручили подозрение
Источник:ГБР
Экс-чиновнику Министерства обороны Украины сообщили о подозрении. Его действия привели к убыткам для государства на сумму 1,2 миллиарда гривен.
Бывшему временно исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны правоохранители объявили подозрение. Его обвиняют в небрежном исполнении служебных обязанностей.
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В чем подозревают бывшего чиновника Минобороны
Правоохранители не раскрывают имя подозреваемого, однако источник hromadske в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет об уже уволенном Богдане Хмельницком.
По данным следствия, после начала российского вторжения бывший чиновник Минобороны приобрел горюче-смазочные материалы для нужд войска, неправомерно включив налог на добавленную стоимость в стоимость товаров. Вследствие этого нанесен ущерб на почти 1,2 миллиарда гривен.
Экс-чиновника подозревают в небрежном исполнении служебных обязанностей. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.
В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения для подозреваемого. Расследование продолжается.
К слову, бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что правоохранители не связывались с ним относительно коррупционных скандалов в Минобороны. Он также считает, что много информации о коррупции является фейковыми новостями или преувеличением.