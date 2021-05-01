В Украине 2 мая христиане восточного обряда отмечают один из самых больших религиозных праздников – Пасху. Однако из-за карантина верующих призвали оставаться дома и участвовать в богослужениях онлайн.

Трансляции пасхальных богослужений проходят вечером 1 мая и утром 2 мая. Их также можно посмотреть на сайте 24 канала.

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На каких каналах можно посмотреть богослужения

Православная церковь Украины

Пасхальная служба в Свято-Михайловском Златоверхом соборе начнется 1 мая в 23:00.

Богослужение показывают в прямом эфире UA: Первый и UA: Крым.

Смотрите видео:

Украинская греко-католическая церковь

Пасхальное богослужение в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ начнется 2 мая в 07:30.

Мессу транслируют в эфире телеканалов UA: Первый и UA: Крым, а также на фейсбук-странице собора и на "Живом телевидении" в ютубе.

Смотрите видео:

Пасха в Украине в 2021 году

Правительство решило не вводить дополнительных карантинных ограничений на праздники. В то же время украинцам порекомендовали ограничить количество социальных контактов.

Кроме этого, в Минздраве также призвали использовать маски, а в храме не целовать крестов и икон. Там предложили, чтобы участие в богослужениях принимал один человек из семьи.

Украинцев с Пасхой уже поздравил президент Зеленский. В частности пожелал, чтобы этот праздник принес стране долгожданный мир.

Руководители Православной церкви Украины и УГКЦ обратились к украинцам с пасхальными посланиями, а также записали видеопоздравления для верующих.