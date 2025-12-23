Где и когда смотреть Рождественские богослужения ПЦУ, УГКЦ и РКЦУ
- Православная церковь Украины будет транслировать Рождественские богослужения на Facebook, YouTube и телеканале Суспільне Культура 24 и 25 декабря.
- Богослужения УГКЦ можно будет посмотреть на Живом телевидении и Суспільне Культура, а РКЦУ на EWTN и Суспільне Культура.
В этом году уже в третий раз после перехода на новоюлианский календарь Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь празднуют Рождество Христово 25 декабря. Традиционно праздничные богослужения можно будет смотреть онлайн.
24 Канал рассказывает, на каких ресурсах 24 и 25 декабря будут транслировать службы ПЦУ, УКГЦ и РКЦУ.
Смотрите также До мурашек по коже: полный текст колядки "Там во Бахмуте", которая задевает за живое
Где смотреть богослужения ПЦУ?
На Сочельник, который приходится на среду, 24 декабря, украинцы смогут онлайн посмотреть Всенощное бдение в навечерие Рождества в Михайловском Златоверхом соборе. Оно начнется в 17:00, а возглавит его глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
В день Рождества, 25 декабря, Праздничная Божественная литургия начнется в 9:00.
Богослужение можно будет посмотреть на:
- страницах ПЦУ і митрополита Епифания в Facebook,
- YouTube-канале ПЦУ,
- телеканале Суспільне Культура.
Где смотреть рождественские богослужения УГКЦ?
24 и 25 декабря в Патриаршем соборе Воскресения Христова службы проведет глава УГКЦ Святослав.
В Сочельник в 17:00 начнется великое повечерие с литией, а Рождественская утреня и архиерейская Божественная литургия 25 декабря – в 7:30.
Посмотреть их можно будет на:
Где смотреть праздничные мессы РКЦУ?
Ночная Рождественская месса римско-католической церкви в Украине 24 декабря в храме Святого Александра в Киеве начнется в 19:00, а в день Рождества – в 10:00.
Транслировать их будут на:
Рождество в Украине
С 2023 года Украина перешла на новоюлианский церковный календарь. Поэтому, в частности, дата празднования Рождества перенеслась на 25 декабря. В то же время ряд стран, которая придерживается юлианского календаря, отмечает этот праздник 7 января, а именно Россия, Беларусь, Казахстан, Грузия, Сербия, Египет, Эфиопия, Эритрея и другие.
В этом году на Рождество украинцы могут посетить Львов и Черновцы, которые известны своими ярмарками и фестивалями. Но из-за действия военного положения ни 25 декабря, ни на Новый год выходных не будет.
К слову, после рождественского Сочельника украинцы будут иметь еще две праздничные ужины. На 31 декабря приходится Щедрый вечер, а на 5 января Голодная кутья.