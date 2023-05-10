Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией, – "Схемы"

Экспрезидент "Мотор Сечи" Вячеслав Богуслаев, которому инкриминируют государственное и сотрудничество с террористами, сейчас находится под следствием. Однако теперь он просится в Россию в рамках обмена пленными.

Богуслаев написал соответствующее заявление на имя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с просьбой включить его в списки по обмену пленными. При этом он написал на русском языке.

Обратите внимание Пленки Богуслаева-2: президент "Мотор Сичи" блокировал передачу вертолета для украинской армии

Интересная подпись документа

В сопроводительном письме от адвоката Богуслаева сказана дата направления заявления – 20 марта 2023 года. Сам же экспрезидент "Мотор Сичи" подписался под заявлением как "Богуслаев, пенсионер, инвалид І группы".



Заявление Богуслаева на обмен / "Схемы"

В то же время в Главном управлении разведки Минобороны отказались комментировать возможность обмена Богуслаева на украинских пленных. Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что о таких вещах можно говорить только по их результатам.

Украина и дальше будет применять все доступные инструменты для того, чтобы возвращать наших военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц от государства-агрессора. Но что касается конкретных кейсов и фамилий, мы можем комментировать это только по результатам,

– подчеркнул Юсов.

Против Богуслаева возбуждены сразу 3 дела

В октябре 2022 года экспрезидент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев был задержан по подозрению в сотрудничестве с Россией. Он снабжал двигатели для российской авиации и оправдывал войну против Украины. После задержания его взяли под стражу.

В феврале 2023 года ему сообщили о новом подозрении в сотрудничестве с боевиками на оккупированной Донбассе. Он организовал деятельность завода во временно оккупированном Снежном и платил "налоги" боевикам. То есть, финансировал терроризм.

Теперь же его обвиняют в препятствовании украинским воинам. Речь идет о блокировании Богуслаевым передачи ГУР МО вертолета Ми-8, который был нужен для выполнения боевых задач.

Он приказывал своим подчиненным разобрать вертолет и спрятать запчасти, не отдавать представителям разведки документацию и т.п. В частности, он предписывал расстроить цифровой регулятор двигателя, чтобы разведчики не могли взлететь, снять и спрятать все агрегаты.