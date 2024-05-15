Экс-глава "Мотор Сичи" с сыном купили в Дубае 19 апартаментов на 15 миллионов долларов, – Схемы

Журналисты выяснили, что бывший президент стратегического предприятия "Мотор Сич" вместе с сыном купили не менее 19 апартаментов и офисных помещений в элитных районах в Дубае.

Стоимость недвижимости ориентировочно 15 миллионов долларов. Эти данные журналисты выяснили, проводя расследование в рамках проекта Dubai Unlocked.

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Что известно о недвижимости Богуслаева и его сына в Дубае

С помощью дубайской утечки данных, журналисты выяснили, что Вячеслав Богуслаев вместе с сыном Александром скупали с 2009 по 2018 годы недвижимость в Дубае.

Они за это время приобрели по меньшей мере 19 апартаментов и офисных помещений в нескольких элитных районах Дубая. Общая стоимость недвижимости – 15 миллионов долларов.

На экс-руководителя "МоторСичи" была записана только одна квартира, все остальные – на сына. Именно о собственности последнего ранее не было информации. В частности, расследователи нашли:

квартиру площадью 106,4 квадратных метра в Al Msalli,

две квартиры на 105 метров – в Al Nabat B8, на 937 метров квадратных – в Palme Couture Residences;

одну квартиру на 105,9 квадрата в комплексе Al Haseer B7, на 106,3 квадрата – в Al Sultana,

еще две на 155,8 и 210,5 квадратов – в апартаментах в Aquamarine.

Кроме того, семье принадлежит еще 6 объектов недвижимости:

квартиры в Burj Khalifa и Emirates Crown Tower,

4 офисных помещения в Jumeirah Business Centre 1.

Вероятнее всего источник происхождения средств на это имущество – от деятельности Вячеслава Богуслаева, как многолетнего руководителя стратегического предприятия "Мотор Сич", которого называют "иконой украинской промышленности". В этом статусе он нередко ездил в ОАЭ – участвовал в выставках вертолетной техники и открытии техцентров по обслуживанию двигателей, вместе с тогдашним президентом Януковичем,

– отметили журналисты.

О происхождении денег у сына Богуслаева, то известно, что 45-летний Александр Богуслаев был заместителем председателя наблюдательного совета "Мотор Сичи" и имел доли в других компаниях, связанных с предприятием и другой деятельностью отца.

"По данным "Схем" от источников в правоохранительных органах, с 2003 по 2021 год Александр Богуслаев официально заработал чуть менее 7 миллионов гривен. За этот же период на его счета в украинских банках были внесены наличными 57 миллионов гривен. Вероятно, эти деньги он мог получить от отца, и Вячеслав Богуслаев, как бывший народный депутат нескольких созывов, не декларировал такие расходы", – отметило издание.

Кстати, сейчас Богуслаевы избавились от большинства недвижимости. Так, у них осталось 5 помещений – 1 квартира и 4 офисных помещения в недостроенном элитном жилом комплексе Dubai Pearl. Все остальное имущество они продали. Продавали недвижимость они в определенные периоды. Скажем, когда:

в 2019 году Богуслаев перестал быть нардепом – минус квартира в Al Msalli;

в 2020 году прокуратура наложила дополнительный арест на акции подконтрольной Богуслаеву компании "Мотор Сич" и заблокировала ее продажу китайским инвесторам – продали квартиру в Aquamarine;

в 2021 году СНБО национализировал "Мотор Сич" – продали 6 квартир в Aquamarine, Palme Couture Residences, Al Nabat B8, Al Haseer B7 и Al Sultana;

в 2022 году Богуслаеву-старшему сообщили о первом подозрении – минус два апартамента в Burj Khalifa и Emirates Crown Tower и 4 офисных помещения в Jumeirah Business Centre 1.

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Дело Богуслаева: кратко