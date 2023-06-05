Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, юрист, блогер Марк Фейгин. По его словам, рейды в Белгородской области стали логическим развитием войны России против Украины.
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Понятно, что весь регион прекрасно видит слабость режима Владимира Путина, не способного защитить территорию России. Они еще и жалуются на местных, занимающихся мародерством.
Эти люди не отдавали себе отчет, что уже 15 месяцев рядом идет война. С вашего Шебекино обстреливали Харьков. Может быть, не из самого города. Но рядом. Теперь россияне будут менять отношение к войне. Те, кого это задело лично, уже постепенно меняют. Те, кто на расстоянии, продолжают рассказывать сказочки,
– отметил Фейгин.
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Присоединятся ли обычные россияне к РДК и "Свободе России"
Как отметил Фейгин, для того, чтобы успешно захватить Белгород и его окрестности, нужно значительное количество людей. Но принимать их стоит осторожно – непонятно, кого могут послать российские спецслужбы.
По его мнению, нужно вдохновить и вынудить обычных "российских мужиков" бороться против режима. Им следует четко объяснить, что именно Путин с его бандой на протяжении десятилетий грабили россиян.
Нужно вынудить их пойти против режима. Убедить. Показать силу. Какой интерес? Так вас же годами грабили российские власти. Теперь можете с ними поквитаться. Заберите у них все, что у вас украли,
– заметил Фейгин.
Рейды российских добровольцев в Белгородскую область: коротко
- Представители Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" в течение мая – июня провели ряд рейдов по приграничным территориям России. Им удалось даже захватить пленных оккупантов.
- Все дошло до того, что 4 июня представители РДК обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Они предложили ему встретиться для передачи пленных, но тот не пришел.
- Киев неоднократно отмечал, что ведет оборонную операцию исключительно на территории нашего государства. Украина непричастна к событиям, происходящим на территории России.