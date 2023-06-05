Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, юрист, блогер Марк Фейгин. По его словам, рейды в Белгородской области стали логическим развитием войны России против Украины.

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Понятно, что весь регион прекрасно видит слабость режима Владимира Путина, не способного защитить территорию России. Они еще и жалуются на местных, занимающихся мародерством.

Эти люди не отдавали себе отчет, что уже 15 месяцев рядом идет война. С вашего Шебекино обстреливали Харьков. Может быть, не из самого города. Но рядом. Теперь россияне будут менять отношение к войне. Те, кого это задело лично, уже постепенно меняют. Те, кто на расстоянии, продолжают рассказывать сказочки,

– отметил Фейгин.

Обратите внимание! Бойцы из Русского добровольческого корпуса записали новое видео с Новой Таволжанки, что в Белгородской области. Они сообщили, что из этого населенного пункта уже выехали все представители российских властей.

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Присоединятся ли обычные россияне к РДК и "Свободе России"

Как отметил Фейгин, для того, чтобы успешно захватить Белгород и его окрестности, нужно значительное количество людей. Но принимать их стоит осторожно – непонятно, кого могут послать российские спецслужбы.

По его мнению, нужно вдохновить и вынудить обычных "российских мужиков" бороться против режима. Им следует четко объяснить, что именно Путин с его бандой на протяжении десятилетий грабили россиян.

Нужно вынудить их пойти против режима. Убедить. Показать силу. Какой интерес? Так вас же годами грабили российские власти. Теперь можете с ними поквитаться. Заберите у них все, что у вас украли,

– заметил Фейгин.

Рейды российских добровольцев в Белгородскую область: коротко