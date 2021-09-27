"Бои без правил": в России пенсионеры подрались за просроченные продукты
Источник:24 канал
В Новосибирске супермаркет выбросил просроченные товары. За них среди пенсионеров произошла настоящая схватка.
По данным российских изданий, в мусорном баке копались и дрались друг с другом около 10 человек. Большая часть из них имели с собой большие сумки и пакеты.
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Более того, некоторые люди принесли даже табуретки, чтобы перелезть в корзину.
Подобный ажиотаж происходит не впервые
На обнародованном ролике видно, как возле мусорного бака, куда сотрудники супермаркета выбросили просроченные продукты, столпились люди. Они буквально выхватывали друг у друга товары.Заметьте! Просроченные продукты от сетевых магазинов вполне съедобны и вызывают ажиотаж среди пенсионеров и людей с небольшими доходами. В Европе и США, например, для этого создают "банки еды", куда магазины бесплатно привозят просроченные продукты.
Среди пенсионеров была и молодежь, а также люди без определенного места жительства. Они усердно толкались и пытались урвать больше просроченных продуктов.
Пенсионеры забирают продукты из мусорников: смотрите видео
Местные жители говорят, что подобное происходит регулярно. "Кто там живет – чуть ли не каждый день видит!", – комментирует один из пользователей. Более того, аналогичные сцены замечают и у других магазинов российского города-миллионника.
Банк еды в Украине: самое главное
- Цель подобного волонтерского проекта во Львове – забрать продукты из супермаркетов, срок годности которых завершается.
- Продукты бесплатно раздают нуждающимся людям. Среди товаров, в частности, есть кефир, масло и колбаса.
- Ежедневно в банк еды приходит более 10 человек. Они ждут в очереди, регистрируются, а на линии выдачи получают сумку с базовым продуктовым набором.