"Бои без правил": в России пенсионеры подрались за просроченные продукты

В Новосибирске супермаркет выбросил просроченные товары. За них среди пенсионеров произошла настоящая схватка.

По данным российских изданий, в мусорном баке копались и дрались друг с другом около 10 человек. Большая часть из них имели с собой большие сумки и пакеты.

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Более того, некоторые люди принесли даже табуретки, чтобы перелезть в корзину.

Подобный ажиотаж происходит не впервые

На обнародованном ролике видно, как возле мусорного бака, куда сотрудники супермаркета выбросили просроченные продукты, столпились люди. Они буквально выхватывали друг у друга товары.

Просроченные продукты от сетевых магазинов вполне съедобны и вызывают ажиотаж среди пенсионеров и людей с небольшими доходами. В Европе и США, например, для этого создают "банки еды", куда магазины бесплатно привозят просроченные продукты.

Среди пенсионеров была и молодежь, а также люди без определенного места жительства. Они усердно толкались и пытались урвать больше просроченных продуктов.

Пенсионеры забирают продукты из мусорников: смотрите видео

Местные жители говорят, что подобное происходит регулярно. "Кто там живет – чуть ли не каждый день видит!", – комментирует один из пользователей. Более того, аналогичные сцены замечают и у других магазинов российского города-миллионника.

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