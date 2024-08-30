Операция в Курской области: повлияла ли она на бои в Часовом Яру

Операция Сил обороны в Курской области продолжается. Представитель пресс-службы 24-й ОМБр имени Короля Даниила Андрей Полухин рассказал, повлияла ли эта операция на бои в Часовом Яру.

Об этом он рассказал в интервью Radio NV.

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Повлияла ли операция на Курщине на бои в Часовом Яру

Журналисты поинтересовались у Андрея Полухина, почувствовали ли они на направлении "эффект Курской операции". Они отметили, что главнокомандующий ВСУ Сырский говорил, что задачей было, в частности, забрать ресурсы оккупантов с востока, поэтому спросили у представителя пресс-службы 24-й ОМБр имени Короля Даниила, становится ли это ощутимо в Часовом Яру.

Здесь очень трудно ответить да или нет, потому что на самом деле давление не ослабло, но и не стало хуже. Даже стало лучше по интенсивности обстрелов авиацией. Это еще случилось, конечно, до Курской операции, когда авиация начала работать намного меньше. Сейчас все равно работает, но не с той интенсивностью,

– рассказал он.

По его словам, количество штурмов не усиливается на данный момент, но и не снижается. "Не могу комментировать ситуацию, как отводятся наши войска, не имеют этой информации, но чувствуем ли мы, как отводятся российские войска, – мы тоже не можем сказать, что это ощутимо", – добавил Полухин.