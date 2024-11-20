Об этом в разговоре с 24 Каналом сообщил боец ВСУ Евгений Иевлев, отметив, что когда оккупанты ведут городские бои, в этом есть положительный момент, ведь они надолго затягиваются во времени, однако полоса самого города Торецка врагом продавлена и не в одной локации.

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Географические особенности участков в Донецкой области

Ситуация относительно Часового Яра сейчас тоже сложная. Там за городом подготовлено немало защитных сооружений, поэтому украинским бойцам при необходимости будет куда отходить. Но стоит принимать во внимание географические особенности этого города, он расположен на высоте.

Если врагу удастся захватить Часов Яр, то будет страдать больше и больше Константиновка. Россияне пытаются чуть выше наших позиций подходить впритык к Торецку, со стороны Нью-Йорка, с еще одного фланга,

– рассказал Иевлев.

Ситуация возле Торецка и Часового Яра: смотрите на карте

Отрезок, по которому противник хочет двигаться от Авдеевки до Константиновки тоже характеризуется географическими особенностями, там немалое водное сооружение, высоты, все это играет в пользу ВСУ.

"Если не будет дефицита артиллерийских снарядов, сдерживать там врага удастся еще длительное время. На этих участках держат оборону опытные подразделения, которые делают это не первый год. Там не было ротации, эти военные дают достойный отпор врагу. Там подготовлено довольно немало качественных оборонительных сооружений", – озвучил Иевлев.

Что делает противник, когда не имеет тактических успехов

По словам военнослужащего, стоит принимать во внимание тактику врага. Он отметил, что когда россиянам не удается достичь цели стратегическими или тактическими решениями, они начинают выжигать землю.

Активнее сбрасывают КАБы и таким образом просто стирают до основания квадратные метры, чтобы украинским бойцам не было за что там держаться,

– отметил Иевлев.

В Генштабе сообщили, что, активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил 8 атак неподалеку Торецка, Дружбы и Щербиновки. На Покровском направлении ВСУ остановили 38 штурмовых действий агрессора, на Кураховском отбили 23 атаки.

За минувшие сутки по состоянию на утро 20 ноября зафиксировано 139 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 73 авиаудара, применил 5 ракет и сбросил 124 КАБа. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1445 БпЛА, совершили более 4,4 тысячи обстрелов, из них 173 – с РСЗО.