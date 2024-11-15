За последние сутки на Торецком направлении враг совершил 11 атак при поддержке бомбардировочной авиации, передает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря ОТУВ "Луганск" Анастасии Бобовниковой в эфире телемарафона.

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Оккупанты штурмуют Торецк

По словам военной, в Торецке идут активные городские бои. Пресс-секретарь уточнила, что городские бои – это всегда очень сложно, несмотря на то, что техника не используется в таких боях. "Это контактные столкновения, это очень – очень трудно", – добавила она.

В одном Торецке Силы обороны уничтожают до сотни врагов за один день, где-то 50 – 70 в среднем. Это также красноречиво свидетельствует о масштабных и тяжелых боях в городе.

Противник активно применяет артиллерию и авиаудары десятками КАБов.

Ранее Бобовникова отмечала, что в направлении Торецка и Часового Яра противник продолжает скапливать силы для дальнейшего наступления. Речь идет о значительной группировке войск у обоих городов. Это кадровые части, которые состоят из контрактников и имеют высокий уровень комплектования.