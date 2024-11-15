За останню добу на Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак при підтримці бомбардувальної авіації, передає 24 Канал із посиланням на заяву речниці ОТУВ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової в ефірі телемарафону.

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Окупанти штурмують Торецьк

За словами військової, у Торецьку йдуть активні міські бої. Речниця уточнила, що міські бої – це завжди дуже складно, незважаючи на те, що техніка не використовується у таких боях. "Це контактні зіткнення, це дуже – дуже важко", – додала вона.

В одному Торецьку Сили оборони знищують до сотні ворогів за один день, десь 50 – 70 в середньому. Це також промовисто свідчить про масштабні і важкі бої у місті.

Противник активно застосовує артилерію і авіаудари десятками КАБів.

Раніше Бобовнікова зазначала, що у напрямку Торецька та Часового Яру противник продовжує скупчувати сили для подальшого наступу. Йдеться про значне угруповання військ біля обох міст. Це кадрові частини, які складаються з контрактників і мають високий рівень комплектування.